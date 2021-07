GIGA X2 è la nuova iniziativa del second brand WINDTRE, disponibile da oggi nei punti vendita aderenti, che raddoppia i Giga della propria tariffa mensile.

GIGA X2: i dettagli

La promozione offre dunque il raddoppio dei Giga per ben due mesi. Questa particolare novità riguarderà sia i nuovi clienti che i già clienti Very Mobile.

Inoltre, è possibile aderire a questa promo fino al 31 Agosto 2021 ed è compatibile con tutte le tariffe attualmente a catalogo. Le offerte che offrono il raddoppio del traffico dati per due mesi partono da 5,99 euro al mese fino ad un massimo di 13,99 euro mensili.

Per i clienti che richiedono una nuova numerazione sono disponibili queste promo:

Very 5,99 : mette a disposizione Minuti e SMS illimitati, 100 Giga per i primi 2 mesi (poi tornano 50 Giga) a soli 5,99€ al mese.

: mette a disposizione Minuti e SMS illimitati, per i primi 2 mesi (poi tornano 50 Giga) a soli Very 7,99: offre invece 200 Giga per 2 mesi, minuti e SMS senza limiti verso tutti a 7,99 euro mensili.

Per chi invece intende passare da determinati operatori virtuali sono disponibili rispettivamente la Very 5,99 e la Very 6,99, rispettivamente con 100GB e 200GB per 2 mensilità.

Inoltre, è possibile anche passare da Kena Mobile, TIM, Vodafone, ho.mobile, WINDTRE ed altri con le Very 11,99 e Very 13,99.

Costi ed altro

I clienti in portabilità fino al 31 Agosto 2021 potranno godere del costo di attivazione gratuito. Viceversa, per chi richiede un nuovo numero, è previsto un contributo iniziale pari a 5€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe