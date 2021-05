Vodafone da alcuni giorni offre la possibilità di attivare le promo Giga Speed Plus senza costi di attivazione per un periodo limitato di tempo.

Vodafone Giga Speed: i dettagli

Partiamo subito dicendo che la scontistica sul contributo iniziale è valida solo per le tariffe in abbonamento e non per le versioni ricaricabili.

Le due offerte solo Dati sono le seguenti:

Giga Speed Plus 100 : offre ben 100 Giga di internet in 4G a 19,99 euro ogni mese . Inoltre, corrispondendo 1 euro una tantum è possibile avere il Mobile Wi-Fi incluso nel canone mensile.

: offre ben di internet in 4G a . Inoltre, corrispondendo 1 euro una tantum è possibile avere il incluso nel canone mensile. Giga Speed Plus 50: la seconda promo gode di 50 Giga di traffico dati sempre in 4G a soli 11,99 euro mensili. Anche in questa versione è possibile scegliere il device portatile Mobile Wi-Fi. In questo caso, non è previsto alcun anticipo ma il prezzo mensile dell'offerta aumenterà di 1 euro.

Entrambe le offerte hanno un vincolo di permanenza contrattuale di 24 mesi e per ora sono disponibili con contributo iniziale gratuito solo nei negozi Vodafone che aderiscono a tale iniziativa.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è pari a 5 euro per le promo richieste online, mentre, nei Vodafone Store è prevista l'attivazione gratuita. L'iniziativa è valida fino al 31 Maggio 2021, salvo esaurimento codici sconto da parte dei negozi dell'operatore rosso.

