Giga Speed Plus: PROMO Internet in Mobilità Vodafone

Giga Speed Plus di Vodafone è la PROMO che offre internet in mobilità a partire da meno di 10 euro al mese senza linea fissa. Queste offerte che vedremo nello specifico tra un attimo sono state create per navigare con la chiavetta, il tablet o il router mobile al massimo della velocità sulla Rete Vodafone.

Giga Speed Plus: ecco le soluzioni

Le tariffe per navigare senza linea fissa con una SIM Dati sono due. Le promozioni possono essere acquistate direttamente ONLINE sia in versione Ricaricabile sia come Abbonamento.

La prima proposta in abbonamento prevede 50 Giga di traffico dati a 11,99 euro mensili con addebito su conto corrente o carta. L’alternativa con più Giga è disponibile a 19,99€ al mese sempre con vincolo 24 mesi.

Esiste la possibilità di richiedere le due promozioni in versione ricaricabile. In questo caso il traffico dati è dimezzato. Nella versione Giga Speed Plus ricaricabile c’è la possibilità di richiedere la tariffa con 20Gb a 9,99 euro mensili oppure 50Gb a 13,99€.

Queste promozioni solo internet sono attivabili ONLINE con costi di attivazione che variano a seconda della tipologia di contratto richiesta. La spedizione in entrambi i casi è completamente gratuita.

Costi ed altro

Come abbiamo detto poco fa, il contributo di attivazione varia se il contratto è di tipo Ricaricabile oppure Abbonamento. Per le offerte ricaricabili è previsto un contributo una tantum per i nuovi clienti di 10€, mentre, per la variante in abbonamento è pari a 5 euro. Inoltre, è possibile anche il cambio promo su una SIM già attiva. In questo caso, il prezzo iniziale è di 19€.

