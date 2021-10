Le promozioni con Giga Illimitati sono sempre più ricercate sia per questioni di smart working sia per non avere la linea fissa a casa.

Oggi analizzeremo insieme tutte le tariffe disponibili con questa caratteristica, dunque, mettetevi comodi che iniziamo!

Vodafone: le offerte

Family+ : questa tariffa non è per tutti. È attivabile solo per chi ha già o attiva la Fibra di Vodafone. Nello specifico, offre minuti senza limiti verso tutti e Giga Illimitati a soli 9,99 euro mensili .

: questa tariffa non è per tutti. È attivabile solo per chi ha già o attiva la di Vodafone. Nello specifico, offre minuti senza limiti verso tutti e a soli . Infinito : è un’offerta flat con minuti, SMS senza limiti e un quantitativo infinito di Giga in 5G alla velocità massima di 10 Mbps al secondo. La promo offre anche minuti illimitati verso i numeri dell’Unione Europea, 1000 minuti di chiamate verso utenze fuori dall’Europa, 1 Giga di roaming extra UE e 200 minuti. Il tutto a 24,99€ al mese , anziché 36,99 euro.

: è un’offerta flat con minuti, SMS senza limiti e un quantitativo infinito di alla velocità massima di al secondo. La promo offre anche minuti illimitati verso i numeri dell’Unione Europea, 1000 minuti di chiamate verso utenze fuori dall’Europa, 1 Giga di roaming extra UE e 200 minuti. Il tutto a , anziché 36,99 euro. Infinito Black Edition: è simile alla precedente solo che possiede Giga in 5G senza limiti alla massima velocità disponibile, minuti sempre senza limiti verso fissi e mobili italiani ed europei, SMS illimitati, 1000 minuti verso numeri fuori Europa oltre a 5GB in roaming e 200 minuti in roaming estero. Tutto questo a 39,99 euro mensili, invece di 59,99€.

TIM: le promo disponibili con Giga Illimitati

TIM Super Fix : è l’offerta convergente per chi ha anche internet a casa. Gode di minuti illimitati, SMS e Giga senza limiti . Il tutto a 11,99 euro mensili .

: è l’offerta per chi ha anche internet a casa. Gode di minuti illimitati, SMS e . Il tutto a . TIM Super Unlimited 5G: offre Giga in 5G, minuti e SMS senza limiti, 250 minuti internazionali verso Europa, USA e Canada e TIM Music incluso. Tutto questo a 39,99 euro ogni mese.

WINDTRE: le tariffe flat

Di Più Unlimited 5G : la promozione All Inclusive di WINDTRE offre Giga Illimitati in 5G , 200 minuti verso l’Estero, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 200 SMS a soli 29,99 euro al mese .

: la promozione All Inclusive di WINDTRE offre , 200 minuti verso l’Estero, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 200 SMS a soli . Gigami: è la tariffa disponibile solo a seguito dell’acquisto a rate della vettura elettrica Citroën AMI. Questa offre Giga senza limiti, minuti sempre senza alcun limite e 200 SMS a 9,99 euro mensili.

E Iliad?

Il quarto operatore italiano ad oggi non ha ancora lanciato una tariffa con un bundle maggiore di 120GB.