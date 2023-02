GIGA 150: PROMO BOMBA Iliad a 9,99€ in 5G

Iliad continua con la sua PROMO BOMBA GIGA 150 con tanto internet e minuti e messaggi senza limiti e verso tutti a meno di 10 euro al mese. Per Sempre, per Davvero ed anche senza alcun vincolo contrattuale.

Iliad PROMO GIGA 150: ecco come attivarla

la promozione flagship di Iliad prevede la bellezza di 150 Giga di traffico internet anche sotto 5G, minuti senza limiti verso tutti i numeri di rete fissa e mobile di qualsiasi gestore nazionale e messaggi sempre illimitati e verso qualsiasi operatore. Inoltre, troviamo anche ben 10 Giga di traffico internet da utilizzare in roaming ogni mese. Tutto questo ad un prezzo incredibilmente sorprendente! Stiamo parlando di appena 9,99 euro ogni mese.

Nel canone mensile pari a 9,99 euro troviamo anche le chiamate verso numeri fissi di Azzorre, Germania, Andorra, Antille Francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan. Inoltre, è possibile chiamare sia numeri mobili che fissi di Canada, USA, Hawaii ed Alaska.

Questa promozione è attivabile sia per chi intende cambiare gestore e scegliere Iliad sia per chi necessita di un nuovo numero. Inoltre, prezzo e contenuto sono bloccati per sempre e senza alcun vincolo contrattuale.

Costi ed altro

La promozione vista sinora è attivabile ONLINE con un contributo iniziale pari a 9,99 euro una tantum.

