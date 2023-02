Gift Card Volagratis da 50€ in omaggio: come ottenerla

San Valentino è alle porte: cosa c’è di meglio di un viaggio? Per festeggiare il giorno degli innamorati per eccellenza, Volagratis ha lanciato una speciale promozione: fino al 14 febbraio, acquistando una Gift Card Volo + Hotel, ricevi subito una seconda Gift Card dal valore di 50 euro completamente gratis. Un’idea regalo originale, per la tua “dolce metà” o – perché no – anche per te stesso.

Volagratis è una garanzia: fondato nel 2005, è uno dei principali portali di viaggi che fornisce informazioni su tariffe aeree e permette di confrontare e prenotare voli economici (e non solo) sia nazionali che internazionali, verso una ampia gamma di destinazioni in tutto il mondo. Vuoi ricevere una Gift Card in omaggio? Ecco come fare.

Come richiedere la Gift Card

Accedere alla nuova promozione Volagratis è semplicissimo. Collegati a questo link e scegli, entro il 14 febbraio, la Gift Card Volo + Hotel da minimo 50 euro. Una volta finalizzato l’acquisto, riceverai immediatamente la seconda Gift Card, dal valore di 50 euro completamente gratuita.

Entrambe le Gift Card saranno poi disponibili nella sezione “I miei buoni” nell’Area Riservata del sito web. La validità è di 12 mesi (ma è necessario attivarle entro un mese dall’acquisto) e possono essere utilizzate per acquistare dei pacchetti Volo + Hotel sul portale Volagratis scegliendo tra più di 400 compagnie aeree e oltre 1 milione di hotel.

Le Gift Card non sono cumulabili tra loro e non possono essere combinate all’interno di un unico voucher, ma possono essere riutilizzate più volte fino all’esaurimento del credito. Inoltre, non hanno data fissa: chi le riceve può infatti scegliere in completa autonomia quando partire, naturalmente entro il periodo di validità. Dopo l’acquisto, puoi scegliere se stamparla o inviarla via e-mail, personalizzandola come preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.