Giardino perfetto? Irrigatore automatico a 9€ su Amazon (-50%)

La stagione è questa. Adesso il giardino è necessario rifornirlo bene di acqua perché resti in buone condizioni. Non perdere tempo e ottimizza le risorse: con l’irrigatore automatico che ho scovato in sconto su Amazon, puoi lasciare che faccia tutto lui mentre ruota.

Super semplice da installare, e ben accessoriato, a 9,99€ è un vero e proprio affare. Dovrai essere veloce per approfittarne però: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “476KKRYN”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Irrigatore automatico a prezzo ridicolo su Amazon

Un prodotto da provare assolutamente. Grazie ai suoi tre bracci, a getto d’acqua continuo, riesce a ruotare a 360 gradi, arrivando in modo uniforme a tutto il prato. Da solo, ha un getto che arriva fino a 8 metri di distanza. Ogni braccio supporta diversi ugelli, che puoi montare e regolare sulla base del tuo giardino.

Il rifornimento d’acqua lo fa direttamente dal tubo che possiedi già. In confezione ci sono 2 connettori diversi, così da garantirti sicura compatibili. Non si tratta degli unici accessori: ogni confezione arriva ben ricca di tutto quello che serve per montare il tuo impianto in modo semplice e veloce.

Se hai un giardino particolarmente grande, puoi optare per la confezione da due pezzi, anche lei in sconto. Di seguito, un riassunto delle promozioni Amazon dedicate a questi irrigatori automatici:

In entrambi i casi, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Dovrai essere veloce però: a questo prezzo durerà certamente pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.