Giardino MAGNIFICO con 78€: ottimo set poltrone e tavolino a prezzo ridicolo

Con questo spettacolare set composto da due poltrone e un bellissimo tavolino, il tuo giardino avrà un angolo di relax magnifico quest’anno. Uno sfizio che probabilmente hai atteso di toglierti poiché i costi sono solitamente parecchio elevati. Approfittando però della particolare promozione eBay del momento, puoi portare l’intero kit a casa a un prezzo assurdo.

Infatti, basta mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice “MENO15” prima di completare l’ordine. In questo modo potrai averlo a 78€ circa soltanto con spedizione veloce e anche gratis, garantite in pochissimi giorni. Fai in fretta però perché ne sono rimasti disponibili pochissimi.

Un prodotto bellissimo, il perfetto arredo per impreziosire i tuoi spazi esterni. Non solo il giardino, ma anche la veranda, il terrazzo o il balcone. Un kit di qualità, che ti permetterà di creare un angolo relax ovunque desideri. Facile da montare, le poltrone sono robuste e facili da lavare, esattamente come il tavolino a corredo. A casa arriva anche una coppia di cuscini, lavabili in lavatrice.

Per fare un ottimo affare dovrai essere super veloce però. Metti subito il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MENO15”. Ti accaparri tutto a 78€ circa appena da eBay con spedizioni veloci e gratuite. Fai in fretta però, complice il prezzo golosissimo, stanno andando letteralmente a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.