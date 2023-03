Giallo, che passione: iPhone 14 e iPad (2022) yellow in SUPER sconto

Apple ha appena pubblicato un nuovo spot “Hello Yellow” che fa riferimento alla nuova colorazione per iPhone 14 e 14 Plus. I telefoni di Apple sono stati commercializzati in giallo da pochissimi giorni e l’azienda ha deciso di promuovere la nuova tinta esclusiva con una pubblicità molto particolare, un mix di live action e animazione 2D. Il tutto è basato sulla canzone “Le Banana Split” di Lio. A proposito, iPhone 14 da 128 GB con 6,1 pollici si trova in super sconto a soli 949,00€, spese di spedizione incluse. Volendo, se volete creare il match perfetto, sappiate che c’è anche iPad (2022) al prezzo speciale di soli 543,00€.

iPhone 14 e iPad (2022) in giallo: impossibile non amarli

La nuova colorazione gialla per iPhone segue quella che abbiamo visto su iPad (2022) pochi mesi or sono. Dopo un primo periodo di preorder, adesso i telefoni sono disponibili all’acquisto a partire da ieri. I tablet invece, si possono acquistare da diversi mesi.

Giusto come remind me, iPhone 14 presenta uno schermo da 6,1 pollici e iPhone 14 Plus da 6,7 pollici. Oltre al display e alla batteria differente, sono identici in tutto e per tutto. Il tablet invece, riprende il design del vecchio iPad Air (2020), ha lo stesso SoC interno e ha una webcam posta sul lato e non più sul frame superiore.

Vi ricordiamo che con Amazon avrete accesso anche alla possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto e alla garanzia doppia, composta da quella di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e a quella di Amazon per due anni, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni.

Se desiderate acquistare uno dei due prodotti o entrambi, sappiate che potrete dilazionare l’importo totale in cinque comode rate con il sistema interno al portale (a tasso zero) o in piccoli micropagamenti con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.