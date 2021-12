Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 è in OFFERTA su Amazon!

Ghost of Tsushima Director's Cut è in offerta su Amazon con uno sconto del 30% sul prezzo originale. La promozione è relativa alla versione PlayStation 4 del gioco, ma è disponibile anche per l'edizione PlayStation 5, in quel caso con uno sconto del 32%.

In entrambi i casi, il titolo è venduto e spedito da Amazon, con consegna Prime nel giro di pochissimi giorni lavorativi.

Ghost of Tsushima, cosa contiene la Director's Cut? L'upgrade a PS5 è gratuito?

La Director's Cut di Ghost of Tsushima è molto interessante nel caso non avessi ancora recuperato il gioco e volessi avere subito l'esperienza completa. Il pacchetto include, oltre al titolo originale, anche l'espansione che aggiunge la nuova mappa di Iki Island, che si sbloccherà automaticamente nella seconda parte dell'avventura.

Non c'è comunque soltanto questo, dato che l'edizione comprende anche la modalità cooperativa online Leggende, un mini artbook in digitale, il commento del director su come sono state pensate e sviluppate alcune idee sul gioco, un punto tecnica da spendere per le proprie abilità, l'Amuleto del favore di Hachiman e il Set di Skin Eroe di Tsushima con una maschera dorata, un kit spade, cavallo e sella.

L'upgrade alla versione PlayStation 5 non è gratuito: per passare all'edizione nativa per console di ultima generazione sarà necessario pagare 10 euro.

Sviluppato da Sucker Punch, Ghost of Tsushima è un action adventure open world ambientato nel Giappone feudale. Contraddistinto da un sistema di combattimento profondo ed esaltante e da location evocative splendidamente realizzate, il gioco ci mette nei panni di Jin Sakai, un samurai che si ritrova ad affrontare l'invasione dei mongoli e decide di reclutare vecchi amici e nuovi alleati nella sua missione di riconquista di Tsushima.

Mentre è in sviluppo anche un film dedicato, grazie alla sua offerta su Amazon può essere un ottimo modo per recuperarlo e passare le festività natalizie su un'isola che non dimenticherete facilmente.