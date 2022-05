Genshin Impact in uscita per Nintendo Switch? C'è una speranza

I fan di Genshin Impact sono in attesa di una data di uscita della versione Nintendo Switch ormai da diverso tempo. Così tanto che in molti temono che questa edizione sia stata in realtà cancellata dagli sviluppatori e publisher cinesi di miHoYo. Per fortuna, arriva una importante rassicurazione.

L’editore e sviluppatore è stato contattato infatti dalla redazione di GoNintendo.com per ricevere delucidazioni circa l’esistenza di questa versione: la conferma è positiva, ma per il momento non si parla ancora di una data di uscita.

Genshin Impact per Nintendo Switch è ancora in lavorazione: le dichiarazioni dello sviluppatore

Questa è la risposta fornita da Xin Yang, PR Global Specialist di miHoYo ai microfoni del portale web:

“La versione Switch è ancora in fase di sviluppo e pubblicheremo ulteriori informazioni man mano che faremo progressi al riguardo“.

La versione per Nintendo Switch di Genshin Impact era stata confermata praticamente con la presentazione del gioco avvenuta nel 2019: il lancio del titolo nel 2020 è stato un successo globale che è sicuramente andato oltre le stesse aspettative dello sviluppatore.

Forse è stato anche questo a rallentare i lavori sull’edizione portatile dell’action-RPG open world e free-to-play che ad oggi è disponibile soltanto per PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS e Android dopo aver raccolto ben 287 milioni di dollari di entrare a un mese dal lancio.

Oggi è ancora uno dei titoli gratuiti più giocati in tutto il mondo, oltre ad essere uno dei più trasmessi dai content creator su Twitch e altre piattaforme di streaming.