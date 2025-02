GENIALE presa da divano con ricarica USB in offerta a soli 21,99 euro

Il tuo divano è lontano da prese con cui mantenere in carica lo smartphone mentre vuoi utilizzarlo? Un problema che puoi risolvere con questa geniale presa o ciabatta da divano, che include una presa europea e 2 porte USB, oggi disponibile in sconto su Amazon a soli 21,99 euro.

Presa da divano: risolvi ogni problema di ricarica

Con la presa per divano oggetto di questa offerta non dovrai più alzarti o usare lunghi cavi scomodi per utilizzare lo smartphone e il tablet mentre sei comodamente sdraiato. Questa ciabatta elettrica, infatti, si installa direttamente su divani, letti e mobili per garantirti una corrente sempre a portata di mano.

Come si alimenta? Tramite un apposito cavo lungo 3 metri con spina piatta che potrai facilmente nascondere dietro o sotto i mobili, evitando ingombri o cavi in vista. La guida di supporto e la fascetta in velcro assicurano un fissaggio semplice e discreto ideale per mantenere un look ordinato e minimalista.

La ciabatta è dotata di una presa europea e due porte USB perfette per ricaricare smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi elettronici. Dal design moderno in antracite e grigio si integra in qualsiasi ambiente dandoti una soluzione elegante e funzionale per le tue esigenze di ricarica.

Per avere una presa sempre a portata di mano, anche mentre sei sul divano, è una scelta perfetta: acquistala a soli 21,99 euro.