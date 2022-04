Generatore solare portatile super completo e potente a 193€: ASSURDO

Se hai aperto questo articolo è perché conosci bene il potenziale di un generatore solare, soprattutto se in versione compatta. Un prodotto che, naturalmente, può accumulare energia con l'aiuto di un pannello solare (non incluso in confezione) così da offrirti alimentazione per i tuoi dispositivi quando serve. La cosa interessante è che, se necessario, puoi ricaricarlo ancora più rapidamente usando una comune presa elettrica.

Non pensare che si tratti di un prodotto utile solo per ricaricare lo smartphone. Assolutamente! Questo gioiellino puoi usarlo senza problemi per alimentare il PC, ma anche elettrodomestici (entro un certo assorbimento). Di conseguenze, è utilissimo da usare sia quando sei in viaggio sia, perché no, anche in casa. In abbinata a un pannello solare, puoi sfruttarlo per risparmiare in bolletta.

Solitamente ben più costosi, il modello che ho scovato in sconto, puoi portarlo a casa a 193€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Generatore solare portatile: ecco perché dovresti averne uno

Un modello super compatto, con manico per il trasporto rapido. Collegando il pannello solare, in poche ore potrai ricaricare completamente il prodotto, che sarà pronto all'utilizzo.

Per alimentare i tuoi dispositivi ed elettrodomestici, a disposizione hai:

una presa Schuko con supporto massimo di carico di 150W;

con supporto massimo di carico di 150W; 3 porte USB, di cui una super rapida di tipo 3.0;

due ingressi DC da 10A;

una torcia integrata.

Il modello in gran sconto su Amazon è da 166Wh, l'ideale per collegare alimentare – o ricaricare – una lunga serie di dispositivi.

Insomma, un generatore solare compatto, ma decisamente potente. Solitamente ben più costoso, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Tutto quello che devi fare è aggiungere un pannello solare: in questo modo, potrai alimentare i tuoi dispositivi in modo completamente gratuito grazie all'energia del sole.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare: completa l'ordine al volo per accaparrartelo a 193€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.