Generatore solare portatile 8 porte a 203€: elettricità GRATIS

Un generatore solare portatile per risparmiare in bolletta, prendendo l'energia elettrica direttamente dal sole. Basta collegare il tuo pannello solare, oppure sceglierne uno compatibile.

Un prodotto compatto, perfetto da portare in giro oppure utilizzare in casa. A disposizione ben 8 porte per collegare i tuoi dispositivi. Grazie alle promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portarlo a casa a 203€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis. Disponibilità in sconto super limitata: completa l'ordine al volo.

Generatore solare portatile: a questo prezzo è da provare

Un prodotto comodissimo e super semplice da utilizzare. Al suo interno, una batteria che puoi ricaricare in diversi modi: il più ecologico (e quello che ti permette di risparmiare di più in assoluto) è attraverso l'energia del sole, basta collegare un pannello solare compatibile.

In alternativa, puoi addirittura ricaricarlo con una normale presa elettrica casalinga: l'ideale in caso di una gita fuori porta improvvisata. In un attimo, effetti la ricarica rapida della batteria e porti il generatore con te. In totale, comunque, i modi per ricaricare il dispositivo sono ben 6: non resterai mai a secco!

Una volta che è pronto a lavorare, potrai sbizzarrirti. A disposizione hai 8 porte, che ti permetteranno di collegare fino a 8 dispositivi in contemporanea. Infatti, ci sono 4 ingressi USB e di questi uno è USB C. Ancora, c'è una presa Schuko (esattamente come quelle che abbiamo in casa) e altri 3 ingressi per incollare fonti di illuminazione.

Insomma, una vera e propria centrale elettrica, che puoi utilizzare ovunque desideri e che – usando un pannello solare – è pronto a garantirti effettivo risparmio energetico addirittura in casa. Colleghi senza problemi piccoli elettrodomestici, PC, smartphone, lampadine: basta rispettare la portata massima di questo eccezionale generatore solare portatile.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare su Amazon: completa l'ordine al volo per accaparrartelo a 203€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma la disponibilità in promozione è limitata.