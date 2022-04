Generatore solare portatile 8 porte a 199€: elettricità ovunque GRATIS

Questo generatore solare portatile è straordinario. Non potrebbe essere più versatile. Puoi collegare in contemporanea fino a 8 dispositivi e non solo. Puoi anche scegliere fra 6 diversi modi di ricarica. Preferendo il sole, l'elettricità potrai averla praticamente gratis, ma ce ne sono anche altre: presa elettrica, ricarica rapida USB C, un combinazione delle prime due possibilità, carica dall'automobile e da altri generatori.

Lo prepari, così da averlo sempre pronto da utilizzare dovunque, anche dove l'elettricità normalmente non ci sarebbe. Un'ottima soluzione, normalmente più costosa, da 240W/h che adesso porti a casa a 199€ circa appena. Devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma l'offerta è limitata.

Generatore solare portatile: questo è quello perfetto

Perfetto perché mette d'accordo prezzo e prestazioni. Un prodotto tutto sommato compatto, facile da trasportare. Del resto, si tratta di un dispositivo nato per essere portato in giro ed alimentare i tuoi prodotti ovunque.

Come anticipato, puoi alimentare fino a 8 dispositivi in contemporanea grazie alle diverse porte in entrata. Ce ne sono 4 di tipo USB (di cui una USB C), una presa Schuko e 4 ingressi per fonti di illuminazione.

Allo stesso tempo, ci sono 6 possibilità di ricarica, come già accennato. Servirà molto poco tempo per completare il ciclo di ricarica e – se deciderai di usare un pannello solare (non incluso in confezione) – potrai avere elettricità completamente gratis.

Considerando i diversi contesti in cui puoi utilizzare questo gioiellino, perché no anche in casa, può essere anche un buon modo per risparmiare un po' in bolletta. Non perdere l'occasione di portare a casa il tuo generatore solare, completo e versatile, a 199€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine adesso per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.