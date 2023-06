GeekMall SVUOTA TUTTO: bici elettriche e generatori d'energia a prezzo WOW

L’affidabile store di GeekMall, impegnato da sempre a offrire prezzi super accessibili su prodotti di qualità, ha appena lanciato una nuova campagna promozionale stagionale. Protagonisti principali sono le migliori bici elettriche e i più interessanti generatori d’energia portatili. Prodotti di brand come Eleglide e Bluetti, adesso disponibili con sconti spettacolari.

Scegli quello che più ti piace, mettilo nel carrello, applica il codice speciale e godi non solo di un prezzo bassissimo, ma anche di spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Pronto a fare affari?

GeekMall: promozioni top su bici e centrali elettriche

Due tipologie di prodotto perfette per la bella stagione. La mobilità green e divertente, ma anche la possibilità di ottenere energia elettrica ovunque, grazie alle migliori soluzioni portatili. Dai un’occhiata alle proposte più allettanti e scegli le tue preferite.

Centrali elettriche portatili

Le prime protagoniste sono le centrali elettriche portatili di Bluetti, brand leader nel settore.

Bluetti AC200MAX

Un prodotto super premium, che offre eccellenti prestazioni ed è persino espandibile grazie a due porte specifiche dedicate. Grazie a loro, potrai aggiungere e collegare fino a due batterie supplementari (Bluetti B230 e B300). In questo modo, potrai portare la capacità complessiva del prodotto a ben 8192Wh. Collega tutti i tuoi prodotti senza problemi, grazie al potente inverter da 2048Wh (2200W): persino i condizionatori d’aria saranno supportati senza problemi.

Normalmente ben più costosa, ora puoi accedere a uno sconto pazzesco di ben 565€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “1W8TETKP”. In questo modo, lo prendi a 1234,99€ invece di 1799,99€.

PowerOak EB70

Un prodotto super portatile, affidabile ed economicamente accessibile. La sua capacità di ben 716Wh (e una potenza nominale di 100W) ti permetteranno di avere elettricità a disposizione ovunque desideri. Puoi collegare praticamente tutti i dispositivi di elettronica che desideri, grazie alle 11 porte a disposizione (incluso un sistema di ricarica rapida wireless da 15W!). La ricarica del prodotto può essere effettuata tramite presa a muro oppure sfruttando un pannello solare. Prendilo quasi a metà prezzo: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “KMY3DM2K”. Lo porti a casa a 389€ appena, usufruendo di uno sconto di ben 310€.

Biciclette elettriche: trasporto green e divertente

A seguire, come già accennato, ci sono le bici elettriche. Compagne di avventure, ma anche di comodi spostamenti in città, ora sono scontatissime.

Shengmilo MX03

Questo modello è spettacolare, semplicemente. Complice il potente motore Bafang da 500W, e una batteria agli ioni di litio da 48V 15Ah, non avrai limiti. Tanta potenza e un’autonomia energetica elevatissima. Massimo comfort, grazie agli pneumatici “Mountain Fat” (26X30″): nessun terreno da affrontare sarà un problema. Conta pure su cambio Shimano a 7 rapporti e freni a disco idraulici per una guida sicura e agevole. Approfitta ora dello sconto di 220€ e portala a casa a 1179€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ZYRAA88P”.

Eleglide Citycrosser

Come il nome stesso suggerisce, questo eccellente modello offre il perfetto equilibrio fra le prestazioni richieste per la guida off road e la praticità dell’utilizzo in città. Mortore bushless da 250W ed eccezionale batteria agli ioni di litio da 360Wh per percorrere fino a 75KM con una sola ricarica, raggiungendo una velocità di 25KM/h. Perfetta per girare fra le vie della città, ma anche per una passeggiata in campagna. Non manca un sistema di cambio Shimano a 7 marce, freni a disco e spegnimento automatico: la guida sarà confortevole e sicura. Dalla sua anche gli speciali pneumatici 700x38C CST: più sottili della media, hanno un attrito inferiore e offrono quindi maggiore velocità. Dal computer di bordo integrato, potrai facilmente controllare l’autonomia energetica residua, ma anche scegliere quale preferisci fra le 6 modalità di pedalata (assistita o elettrica, fino a 6KM/h). Approfittando della straordinaria promozione del momento, puoi portarla a casa a 699,99€. Per ottenere lo sconto di 350€ basta metterla nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “M19X29FB”.

GeekMall: promozioni imperdibili

Insomma, tecnologia, comfort e qualità. Questo il mix che contraddistingue questi prodotti, attualmente in offerta da GeekMall. Sia che tu abbia bisogno di una bici elettrica, sia che desideri un nuovo generatore di corrente portatile, il momento è perfetto per fare ottimi affari. Scegli i prodotti che più ti piacciono e concludi i tuoi affari: si tratta di occasioni a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.