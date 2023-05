GeekMall sconti fino al 70% e REGALI: ancora poche ore per approfittarne

Le eccezionali promozioni primaverili di GeekMall sono ormai quasi finite. Un vero peccato, considerando che è stato possibile per diversi giorni accedere a sconti fino al 70%, offerte lampo assolutamente imprevedibili e super convenienti e anche a diversi omaggi spediti insieme ai prodotti scelti. La buona notizia è che c’è ancora qualche ora per poterne approfittare, accaparrandosi articoli di altissima qualità a un prezzo che è impossibile trovare altrove.

Inoltre, le spedizioni partono direttamente da magazzino europeo e sono completamente gratis per ordini superiori a 100€ di importo totale. Come se non bastasse, non dovrai pagare tutto insieme: scegli PayPal come metodo di pagamento e dividi il totale in 3 comode rate a tasso zero!

Come anticipato in apertura però, hai ancora pochissimo tempo a disposizione per poter approfittare di golosissimi sconti come questi. Guarda subito la vetrina ufficiale delle promozioni di primavera e non dimenticare di segnare i codici sconto che sto per rivelarti. Grazie a loro, potrai ottenere prezzi ancora più bassi. Eccoli tutti (elimina le virgolette prima di applicarli!):

150€ di sconto per l’ordine di 2 biciclette ELEGLIDE con codice “2LWNFYPD”;

40€ di sconto per ordini superiori a 800€ con codice “GEEKMALLSG800”;

25€ di sconto per ordini superiori a 500€ con codice “GEEKMALLSG500”;

15€ di sconto per ordini superiori a 300€ con codice “GEEKMALLSG300”;

4% di sconto su qualsiasi ordine con codice “GEEKMALLSG4%”.

Sei indeciso su quali siano le migliori occasioni del momento? Dai un’occhiata alla nostra selezione di 3 articoli imperdibili, adesso scontati al prezzo piccolissimo!

L’incisore laser ORTUR Laser Master 3 è qualcosa di pazzesco. Un prodotto facile da utilizzare come se fosse destinato al solo utilizzo amatoriale, ma potente e in grado di offrire risultati eccezionali, come se fosse una macchina ad uso professionale. Enorme la superficie di incisione, il modulo laser ad alta precisione garantisce una resa dei dettagli impressionante. Utilizza il suo potenziale per incidere e per tagliare un sacco di materiali differenti. Legno, acrilico, pelle, metallo, ceramica, varie tipologie di tessuto e persino alimenti, vetro, carta e cartone. Dovrai soltanto dare sfogo alla fantasia, aiutarti a creare un buon progetto con uno dei tanti software per PC compatibili e poi lasciare che prenda vita grazie a questa eccellente macchina. Parecchi i sistemi di protezione previsti per consentirti un utilizzo efficace del sistema, in totale sicurezza.

Grazie all’incredibile sconto del momento, e al codice segreto che sto per mostrarti, puoi portare a casa questo eccellente prodotto a 439€ appena invece di 669€ e in omaggio ricevi anche la base di lavoro, il cui valore è di 45,99€! Mettilo subito nel carrello e, prima di pagare, applica il codice “3T1HJ6XF”.

Kugoo Kirin M4 PRO è un monopattino elettrico pazzesco, dotato anche di sellino per una guida più comoda. Le enormi ruote da 10″ e le doppie sospensioni ti permetteranno di non risentire di urti e sollecitazioni. Di conseguenza, è perfetto per essere utilizzato in città, ma anche su strade sterrate. Il potente motore da 500W, in concerto con l’ampia batteria, ti offrono un’autonomia massima di 75KM con una sola ricarica e fino a 45KM/h di velocità. Un mezzo di trasporto spettacolare, che ti permetterà massima libertà negli spostamenti, senza dover prendere l’auto: perfetto per la stagione in arrivo.

Con l’eccellente promozione del momento, puoi averlo a 559€ invece di 699€: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “GFXU7X16”.

Per finire, l’eccellente stazione elettrica portatile Bluetti PowerOak EB240. Un sistema eccezionale per avere energia elettrica a disposizione ovunque tu sia: che si tratti di un blackout casalingo oppure di una gita in campeggio, non ci sarà alcun problema. Porte USB, ingresso accendisigari e prese Schuko: non avrai alcun problema a collegare ed alimentare i tuoi oggetti con un assorbimento massimo di 1000W. La ricarica della stazione può effettuarla come preferisci, anche utilizzando un pannello solare (non incluso in confezione). Il brand Bluetti non ha certamente bisogno di presentazioni: l’equilibrio fra qualità e prezzo è sensazionale.

In promozione, lo sconto è golosissimo! Puoi prenderla a 774€ invece di 1489€: in totale risparmi ben 715€! Mettila subito nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “GEEKMALLSG500”.

Hai scelto il tuo prodotto preferito? Approfitta adesso degli ultimi giorni di promozione di Geekmall, prima che gli sconti, le offerte lampo e gli omaggi finiscano. Guarda adesso la vetrina promozione e gustati ottimi affari. Le spedizioni sono veloci, direttamente da magazzino europeo, e anche gratis per ordini superiori a 100€. Ricorda: scegliendo di pagare tramite PayPal, puoi dilazionare l’importo in 3 rate a tasso zero.

