GeekMall, i saldi di giugno sono nel pieno: sconti ESAGERATI, ma quasi finiti

C’è ancora pochissimo tempo per approfittare dei saldi di giugno di GeekMall. Tantissimi i prodotti in gran sconto, anche di grandi marchi. Purtroppo però, le offerte volgono al termine. Per approfittare di prezzi bassissimi dovrai essere particolarmente veloce.

Godi di benefici come spedizioni veloci e gratuite per ordini superiori a 100€, direttamente da magazzino europeo, e non solo. Infatti, hai la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero, semplicemente scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Per scegliere la tua occasione d’oro, semplicemente visita la pagina principale dedicata alla campagna promozionale, ma dai anche un’occhiata alle 4 offerte premium che abbiamo selezionato per te. Con i codici speciali, i prezzi sono ancora più bassi!

Saldi di giugno GeekMall: gli imperdibili

Il primo prodotto, è l’esclusiva centrale elettrica portatile Bluetti EB70. Una stazione di energia sempre pronta all’uso, che puoi scegliere di ricaricare anche attraverso pannelli solari (non inclusi in confezione). Un prodotto offerto da un brand premium, che ti mette a disposizione una serie di porte per gli oggetti da alimentare: 2 prese Schuko (con massimo assorbimento 1000W), 2 porte USB C da 100W, 2 porte USB A, 2 porte AC e 1 ingresso auto (accendisigari). Inoltre, c’è anche una potente torcia integrata. Adesso, puoi portarla a casa a 439€ circa appena invece di 699€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “JFDK6XSP”. Risparmi ben 260€.

Il secondo prodotto è il miglior alleato per le pulizie domestiche che tu possa desiderare. Si tratta di Roborock S7 Pro Ultra, che ti permetterà di avere i pavimenti sempre puliti, senza alzare un dito. Fa tutto lui: aspira a una potenza impressionante (fino a 5100 PA), svuota da solo il suo serbatoio di polvere quando torna alla base (così non dovrai farlo tu), ma non solo. Infatti, si occupa anche di lavare il pavimento con acqua sempre pulita: l’acqua viene caricata nel robot direttamente dal serbatoio più grande integrato nella base di ricarica. Quando finisce, è persino autopulente. Naturalmente, è anche un prodotto smart, che ben si integra con gli assistenti vocali e che – soprattutto – si può gestire facilmente utilizzando lo smartphone. Gestisci rapidamente la mappatura 3D, la programmazione delle pulizie e non solo. In promozione, lo prendi 799€ invece di 1199€: mettilo nel carrello a – prima di completare l’ordine – applica il codice “IHERCN43”.

Passando alla mobbilità sostenibile (e molto divertente), degna di nota è l’ormai celebre Eleglide M1 Plus. Una bicicletta elettrica che sarà la perfetta compagna per gli spostamenti in città, ma anche la perfetta alleata per gite in campagna. Il potente motore brushless, insieme alla enorme batteria, ti permetteranno di percorrere fino a 100KM con una sola ricarica, in modalità pedalata assistita. Super sicura e confortevole da guidare, conta su cambio Shimano a 21 velocità, sospensione anteriore e freni a disco. Tieni tutto sotto controllo dal comodo computer di bordo, posizionato sul manubrio. Prendila in promozione a 699€ invece di 899€. In omaggio, ricevi un kit di attrezzi per la manutenzione della tua bici. Per approfittarne, mettila adesso nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “KIC33KJ8”.

Per finire, un altro interessante modello di bici elettrica. Eleglide Citycrosser, con le sue ruote da 27,5″, sarà il compagno perfetto per qualsiasi spostamento. Fino a 75KM con una sola ricarica e una massima velocità di 25KM/h. Sfruttane il potenziale ovunque desideri, anche se si tratta di fare di fare banali commissioni in città. Potrai contare sul comodo portapacchi anteriore. Fluida la pedalata, grazie alle speciali gomme, sicura la guida: puoi fare affidamento su freni a disco doppi. Per finire, anche l’occhio vuole la sua parte: molto gradevole il design. Per fare un ottimo affare, e risparmiare 350€, mettila adesso nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “M19X29FB”. La porti a casa a 699,99€ invece di 1049,99€.

Visto che spettacolari occasioni? Queste sono senz’altro le più interessanti del momento, ma non le uniche! Dai un’occhiata all’intera vetrina, c’è ancora poco tempo per approfittare dei saldi di giugno di GeekMall.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.