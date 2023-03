GeekMall è senza limiti: sconti POTENTI su bici e monopattini elettrici

Su GeekMall ci sono i saldi di marzo e sono assurdi! Sconti pazzeschi su una miriade di prodotti e offerte lampo da prendere al volo. In questo momento, le occasioni migliori sono tutte dedicate alla mobilità sostenibile (e divertente!). Bici e monopattini elettrici di alta qualità, con prezzi tagliati dai magici coupon! Guarda queste spettacolari opportunità che abbiamo selezionato e scegli le tue preferite, ma non dimenticare che le promozioni sono tantissime. Vuoi sapere come approfittarne? Semplice!

Innanzitutto, sfoglia la vetrina ufficiale delle offerte, costantemente aggiornata. Ancora, segnati questi codici sconto perché ti permetteranno i ottenere sconti aggiuntivi:

mobilità Elettrica: 617PVC2P (sconto 4%)

pulizia casa: 9NTN3P7U (sconto 4%)

stazione di energia portatili: E492JRMH (sconto 4%)

stampa e scansione 3D: 8QZ4P4EL (sconto 3%)

incisori laser: IMZGNMY5 (sconto 4%)

Come anticipato, in questo momento le migliori occasioni sono certamente quelle dedicate alla mobilità elettrica. Guarda subito le 4 ottime opportunità che abbiamo selezionato e approfittane al volo.

GeekMall: i migliori saldi di marzo sulla mobilità elettrica

Abbiamo scelto 4 prodotti perfetti per permetterti spostamenti veloci, lasciando a casa l’auto. Per ognuno di loro, abbiamo ottenuto uno speciale codice: se applicato, taglierà il prezzo di netto! Puoi pagare in 3 rate a tasso zero, utilizzando PayPal e ricevi tutto a casa con spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo.

KUGOO KIRIN M3: monopattino elettrico super versatile

Leggero e versatile, è la soluzione ideale per spostarsi in città. Il potente motore da 500W ti permette di raggiungere una velocità di 40KM/h. Massima sicurezza, grazie agli eccellenti pneumatici da 10″ con quello posteriore che ha un nucleo solido a nido d’ape. Non manca un doppio sistema di frenata: a tamburo sulla ruota anteriore ed elettronico sul posteriore. Puoi percorrere fino a 40KM con una sola ricarica della batteria. Prendilo in promozione a 383,99€ invece di 699,99€: mettilo nel carrello a – prima di completare l’ordine – applica il codice “617PVC2P”.

KUGOO KIRIN G3: una vera potenza

Un prodotto potentissimo, con un motore che ti permette di raggiungere i 50KM/h e una batteria che ti consente di fare fino a 70KM con una sola ricarica della batteria. Bellissimo nel design, è sicuro da guidare e ti permettere di muoverti liberamente per tutto il giorno. Sfruttalo anche su strada sterrata, grazie ai suoi pneumatici “off road” da 10,5″ e le sospensioni in TPU. Il massimo della sicurezza, grazie ai freni a disco anteriori e posteriori. Prendilo in promozione a 779,98€ invece di 1099,98€. Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “JBI146UZ”.

ENGWE EP-2 Pro: fino a 120KM con una sola ricarica

Una bici elettrica bellissima esteticamente, che ti farà innamorare delle sue prestazioni. Sfruttala in città, ma non dimenticarti che darà il meglio su strada sterrata. Le spettacolari ruote da 20″ saranno perfette per qualsiasi terreno. Sicura da guidare, è anche pieghevole: puoi facilmente riporla nel bagagliaio dell’auto o conservarla in casa senza ingombro. Fino a ben 120KM di strada con una sola ricarica, se utilizzata in modalità “pedalata assistita”. La velocità massima è di 45KM/h. In promozione, la prendi a 929€ invece di 1049€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “70ENGWEOFF”.

ENGWE ENGINE Pro: concentrato di potenza e divertimento

Il più potente modello di questa seleziona è certamente questo. Una bici elettrica pieghevole che ti permetterà di rendere incredibilmente divertente qualsiasi spostamento. Il potente motore, in abbinata alla super batteria, ti permetteranno di coprire fino a 120KM con una sola ricarica e con una velocità massima di 45KM/h. Pneumatici da 20″, cambio a 8 rapporti, sedile in pelle e computer di bordo a colori: sono i dettagli a fare la differenza. In più, è un modello pieghevole, che potrai riporre senza eccessivi ingombri. In promozione, puoi prenderla a 1359,99€ invece di 1469,99€. Mettila nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “70ENGWEOFF”.

Vito che spettacolari modelli di bici e monopattini elettrici sono in sconto per i saldi di marzo di GeekMall? E le sorprese non finiscono qui! Guarda l’intera vetrina, aggiornata in tempo reale, e fai affari strepitosi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.