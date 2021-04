Sei in cerca di uno smartwatch? Garmin Vivomove 3S è in offerta su Amazon a soli 210,73€. Il ribasso del 16% corrisponde a uno sconto esclusivo di 39,26€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Garmin Vivomove 3S: l’orologio ibrido rivoluzionario due in uno.

Il design semplice e raffinato rende Garmin Vivomove 3S un orologio adatto a chi ricerca eleganza e sofisticatezza all’interno di un wearable. La sua colorazione Rose Gold lo rende perfetto per i polsi femminili donando subito un tocco in più a chi lo indossa.

La corona ospita un display dall’aspetto analogico tradizionale che è corredato di lancette reali. Una volta mosso il polso o toccato, il lato smart si attiva restituendo informazioni in merito a diverse funzioni.

I sensori all’intero dello smartwatch, infatti, permettono di accedere alle smart notification con cui rimanere aggiornati sulle email e gli SMS ricevuti, il calendario, il rilevamento fitness e la rilevazione dello stress.

L’orologio è dotato di GPS integrato che permette di ottenere delle misurazioni accurate e precise. Sono presenti anche delle modalità di allenamento come Pilates, cardio e yoga per rimanere sempre in forma.

Degna di nota è la batteria che ha un’autonomia di circa 5 giorni se l’orologio viene utilizzato in modalità smart e di più di 7 giorni se utilizzato in modalità classica.

Puoi acquistare Garmin Vivomove 3S a soli 210,73€ su Amazon nella colorazione Rose Gold. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne, in caso contrario, sono gratuite sul primo acquisto. Questo wearable, infine, può essere acquistato a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis con cui suddividere la spesa fino a 24 pratiche rate mensili.

