Uno dei più eleganti smartwatch per l'attività fisica è in offerta in queste ore su Amazon, raggiungendo così il miglior prezzo e strizzando l'occhio a quanti cercano non solo uno strumento di allenamento, ma anche un tocco elegante per la vita di ogni giorno. Il Garmin Vivoactive 4S, infatti, è disponibile in queste ore al prezzo di 229,90 euro grazie ad uno sconto del 9% che lo porta al di sotto delle soglie tradizionali e consente un avanzo netto di 24 euro.

Garmin, l'occasione è in Amazon Renewed

L'eleganza è nel design e nei materiali, esaltati in modo particolare in questo abbinamento tra il cinturino bianco e gli inserti bronzo:

Il modello rientra tra gli “Amazon Renewed“, ossia prodotti usati, ma tali da poter essere reimmessi sul mercato ad un prezzo inferiore grazie alle garanzie che il gruppo è in grado di fornire dopo ispezione, test e pulizia approfonditi. Amazon spiega che “non presenta imperfezioni estetiche visibili tenendo il prodotto a una distanza di 30 centimetri“, apparendo in tutto e per tutto come nuovo (in caso contrario è possibile il reso o la sostituzione).

La luminosità del quadrante personalizzabile, le funzioni disponibili, il sensore per il polso e la qualità Garmin rendono questo modello uno degli smartwatch per l'allenamento più delicati e affascinanti: il giusto mix tra la voglia di tempo libero ed il desiderio di avere al polso un accessorio da mettere in bella vista.

