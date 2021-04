Sei in cerca di uno smartwatch completo? Garmin Venu SQ è in offerta su Amazon a soli 173,00€. Il ribasso del 13% corrisponde a uno sconto effettivo di 26,99€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Garmin Venu Sq: le specifiche di questo smartphone

Il design semplice ed elegante rende Garin Venu Sq uno smartwatch difficile da non notare. Disponibile nella colorazione Ardesia, acquista subito un tocco in più.

La cassa stondata custodisce un display LCD da 1.3 pollici che consente una lettura delle informazioni istantanea. Lo schermo è inoltre a colori e la copertura è realizzata in alluminio anodizzato.

L’inserimento di numerose tecnologie al suo interno permettono all’orologio di rilevare diversi parametri del benessere. Vanta infatti il monitoraggio della frequenza cardiaca, del valore dell’Energy Body Battery, della respirazione, del sonno e dello stress. In questo modo è possibile ricevere sempre informazioni dettagliate.

Per quanto riguarda il fitness, invece, sono presenti più di venti applicazioni precaricate che comprendono allenamenti quali corsa, yoga, forza e pilates. L’applicazione Garmin Connect e Coach assicurano un’esperienza personalizzata con l’aiuto dello smartphone.

Tra le altre features è presente il chip NFC per poter pagare in maniera contactless e il sistema di smart notification. Grazie allo smartwatch è possibile consultare tutte le notifiche inerenti ad applicazioni, messaggi e telefonate in modo autonomi.

Degna di nota è la batteria, infine, che assicura un’autonomia di circa 5 giorni con un utilizzo tipico.

Puoi acquistare Garmin Venu Sq nella sua colorazione Grigia a soli 179,00€ su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo ordine sul sito. Questo wearable, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di pagamento per suddividere l’acquisto in rate.

