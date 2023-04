Garmin presenta i nuovi ciclocomputer Edge 540 e Edge 840

Garmin Italia presenta i nuovi ciclocomputer avanzati Edge 540 e Edge 840, che offrono una vasta gamma di metriche di allenamento ed una navigazione migliorata. I modelli a ricarica solare garantiscono una maggiore durata della batteria: fino a 32 ore in caso di utilizzo intenso e fino a 60 ore in modalità risparmio batteria.

Gli atleti possono ottenere una panoramica dettagliata ed immediata dei propri punti di forza e debolezza in vista degli impegni in calendario. Inoltre, l’aggiornamento della pianificazione delle salite ClimbPro consente di visualizzare le caratteristiche del tragitto durante l’uscita, anche per percorsi non programmati.

Garmin Edge 540 e Edge 840: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Le serie Edge 540 e 840 di Garmin offrono molte funzioni innovative per i ciclisti come l’abilità ciclistica, il coaching adattativo, la modalità stamina in tempo reale, il Power Guide, la pianificazione delle salite ClimbPro, GNSS multi-banda e la ricarica solare. Queste caratteristiche permettono ai ciclisti di monitorare al meglio il loro allenamento e tenere sotto controllo la durata della batteria. Garmin Edge 540 e 840 sono stati progettati per accompagnare gli atleti in ogni tipo di sentiero, con display touchscreen da 2,6 pollici a colori e pulsanti funzionanti in qualsiasi ambiente. Durata della batteria fino a 42 ore per i modelli senza ricarica solare e fino a 60 ore per le altre unità.

Migliorare le proprie performance è possibile grazie alle informazioni avanzate fornite da Firstbeat Analytics tra cui VO2 max, Training Status, Training Load, tempo di recupero e altro ancora. Indossando uno smartwatch compatibile con Garmin si potranno anche ricevere aggiornamenti completi sulla propria salute grazie al Pulse Ox3, monitoraggio della Body Battery e monitoraggio del sonno. I nuovi Garmin Edge 540 ed 840 consentono poi di analizzare la resistenza del corpo all’acclimatazione al calore ed all’altitudine durante l’uscita in bici, con notifiche che indicano quando è necessario reidratarsi. La cartografia integrata e gli accessi ai contenuti Trailforks di tutto il mondo permettono di visualizzare percorsi e dettagli ovunque ci si trovi.

Edge 540 e 840 offrono funzioni di sicurezza e tracking avanzate. Sono compatibili con la linea Varia e i dispositivi inReach per inviare segnali di sos e comunicare in caso di perdita di segnale. Per gli allenamenti indoor, si abbinano facilmente agli smart trainer Tacx e con l’app Garmin Connect si possono creare e inviare percorsi, registrare i risultati e valutare l’andamento del training. Le versioni dotate di ricarica solare sono disponibili ai prezzi di 499,99 euro per Edge 540 e 599,99 euro per Edge 840. Garmin Edge 540 ed 840 senza ricarica solare sono invece acquistabili ai rispettivi prezzi di 399,99 euro e 499,99 euro.