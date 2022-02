Garmin presenta gli smartwatch che non dovrai mai ricaricare

Garmin ha svelato la sua ultima serie di smartwatch, inclusi i modelli che potresti non dover mai collegare alla presa di ricarica: Garmin Instinct 2 Solar.

Smartwatch Garmin Instinct 2 Solar con batteria infinita

I modelli Instinct 2 Solar da 45 mm, secondo quanto dichiarato dall'azienda, garantiscono un funzionamento continuo in modalità smartwatch. Spieghiamo meglio: funzionalità come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dell'attività fisica ed il monitoraggio della salute saranno sempre disponibili, a differenza del precedente modello che assecondava la richiesta di batteria illimitata solo in modalità di risparmio energetico.

Come il nome stesso suggerisce, gli smartwatch Garmin Instinct 2 Solar si alimentano grazie all'energia solare. Secondo quanto specificato dal produttore, è importante che l'orologio smart venga collocato all'aperto in condizioni di 50.000 lux per una media di tre ore al giorno, così da mantenere una durata della batteria “illimitata”. Una normale giornata di sole dovrebbe soddisfare tali condizioni.

Per quanto riguarda la durata della batteria nei modelli che non prevedono ricarica ad energia solare, l'azienda prospetta un funzionamento fino a quattro settimane con la modalità smartwatch attivata. Gli smartwatch Garmin Instinct 2 saranno proposti con un prezzo di partenza pari a $ 350, ma ancora non ci sono notizie ufficiali circa la disponibilità in Italia.