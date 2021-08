Garmin Instinct Solar è lo Smartwatch pazzesco che è in offerta su Amazon a soli €285,04. Con un ribasso del 29% , hai la possibilità di risparmiare ben €115 sul prezzo di listino e portarti a casa un dispositivo che è un vero e proprio gioiello.

Smartwatch al polso ultra tecnologico: è proprio un Garmin Instinct Solar

Se desideri acquistare uno Smartwatch che posso resistere intemperie a sport estremi, non puoi non fare affidamento su Garmin. Il brand, infatti, è molto amato dagli sportivi visti i prodotti di qualità che riesce a fornire. Questo modello in particolare ti permette di avere tutto a portata di polso e di poter fare affidamento su un numero cospicuo di sensori per conoscere sempre ogni dettaglio.

Ha un display rotondo su cui leggi tutti i dati in un battibaleno. Infatti non ti dovrai mai preoccupare di una bassa visibilità in qualunque situazione atmosferica.

Come già preannunciato, al suo interno sono state implementate numerose tecnologie. Anzitutto puoi fare affidamento a tre diversi sistemi di geolocalizzazione ossia il GPS, GLONASS e al Galileo. Per quanto riguarda invece le modalità sportive sono numerose e tengono traccia di tutto ciò che stai effettuando. Ci sono anche un rilevatore del livello di ossigeno nel sangue, delle funzioni tattiche, un altimetro, un barometro, una bussola e un'applicazione dedicata in via eccezionale al surf.

Non ci dimentichiamo di un'ultima particolarità ossia la batteria visto che possiede una lente solare che permette di ricaricarlo senza energia.

