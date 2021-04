Sei in cerca di uno smartwatch? Garmin Instinct Solar è in offerta su Amazon a soli 277,10€. Il ribasso del 31% corrisponde a uno sconto effettivo di 122,89€ che rende l’acquisto un vero e proprio affare.

Garmin Instinct Solar: lo smartwatch definitico

Il design robusto e possente rende Garmin Instinct Solar uno smartwatch ultra resistente. Nella sua colorazione color grafite acquista un tocco in più che non lo fa passare inosservato.

Dotato di una cassa realizzata in polimeri fibrorinforzati, il display di questo wearable è contenuto al di sotto di una lente resistente Power Glass. Praticamente indistruttibile, può essere indossato anche in mare fino a una profondità di 100 metri.

I sensori integrati al di sotto di questa componente permettono di ottenere analisi veritiere e accurate su diversi parametri del benessere, prima tra tutti la frequenza cardiaca. È presente anche il monitoraggio dell’energia rimasta in corpo per sapere sempre fino a che punto spingersi.

Attraverso l’applicazione disponibile per mobile è possibile sbloccare due caratteristiche aggiuntive che sono la Garmin Connect e Coach con cui tenere sotto controllo le performance e seguire veri e propri allenamenti guidati.

Questo smartwatch, tuttavia, trova i suoi punti di forza in altre caratteristiche. Anzitutto può essere utilizzato in diversi sport, come ad esempio il surf, il canottaggio, il nuoto, la corsa e molto altro ancora. Per quanto riguarda l’escursionismo, invece, vanta un sensore di movimento ABC che fornisce dati sull’altitudine, sul meteo e offre una bussola elettronica a tre assi.

Degno di nota è il suo metodo di ricarica: il prodotto può essere caricato convenzionalmente o grazie all’azione dei raggi solari.

Puoi acquistare Gamin Instinct Solar su Amazon a soli 277,10€. Le spedizioni sono operate entro 48 ore se si è abbonati Prime. In caso contrario sono gratuite sul primo ordine. Lo smartwatch, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

