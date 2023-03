Garmin GPSMAP 67 ed eTrex SE: le novità per la navigazione outdoor

La storia di Garmin è strettamente legata alla necessità dell’uomo di orientarsi per raggiungere specifiche destinazioni. Da decenni, la tecnologia di ricezione satellitare di Garmin viene applicata a dispositivi tascabili ottimizzati per l’utilizzo in ambiente outdoor, per aiutare le persone ad orientarsi in luoghi di non facile “interpretazione”.

Oggi, per affrontare con maggiore sicurezza e consapevolezza le attività che richiedono un preciso traccialmento della propria posizione, Garmin presenta la nuova serie GPSMAP 67 ed eTrex SE, dispositivi che completano la gamma di prodotti progettati per il viaggio o la ricognizione in ambiente montano e collinare.

Garmin GPSMAP 67 ed eTrex SE: caratteristiche, prezzi e disponibilità

GPSMAP 67/67i offre il supporto multibanda per una maggiore precisione del posizionamento ed il modello GPSMAP 67i include la tecnologia inReach per rimanere in contatto con gli amici e la famiglia, anche in aree senza copertura telefonica. In caso di emergenza, è possibile attivare un SOS interattivo per contattare il centro di coordinamento soccorsi internazionale Garmin ResponseSM. Interfaccia intuitiva e display a colori da 3 pollici, leggibile in ogni situazione. I dispositivi sono alimentati da batterie interne agli ioni di litio, garantendo una durata estrema, e sono dotati di mappe topografiche integrate TopoActive Europe, un chipset di ricezione multi-band GNSS e sensori quali bussola a tre assi ed altimetro barometrico, per una navigazione precisa e completa anche in ambienti difficili.

eTrex SE è l’ultima versione della linea di palmari outdoor di Garmin, ideale per le attività all’aperto. Offre fino a 168 ore di autonomia in modalità standard e fino a 1800 ore in modalità expedition, con un display monocromatico da 2,2” ad alto contrasto. È robusto, impermeabile (IPx7) e dispone chiaramente di funzioni GPS di orientamento e tracciamento, compresa una bussola digitale integrata.

Garmin GPSMAP 67 è disponibile da oggi presso i punti vendita autorizzati al prezzo consigliato di 549,99 euro (Iva compresa). Garmin GPSMAP 67i, con tecnologia inReach integrata, è disponibile a 649,99 euro. Il piccolo ma potente Garmin eTrex SE è acquistabile al prezzo di 179,99 euro.