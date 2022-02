GameStop, SCONTI PAZZI su diversi giochi per sole 72 ore!

Da oggi venerdì 18 febbraio fino a domenica 20 febbraio, GameStop mette a disposizione alcuni giochi in offerta straordinaria solo online e solo ai possessori di una tessera Level 3. Tutti i titoli in promozione sono disponibili al link seguente, già pronti per la spedizione.

GameStop, quali sono i giochi in offerta?

La nuova promozione vi permette di acquistare i seguenti prodotti a prezzi veramente molto interessanti:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – PS4 – 9,98€

– 9,98€ Tom Clancy's Rainbow Six Siege – Xbox – 9,98€

– 9,98€ Watch Dogs Legion – PS4 – 19,98€

– 19,98€ Watch Dogs Legion – PS5 – 19,98€

– 19,98€ Watch Dogs Legion – Xbox – 19,98

– 19,98 Immortals Fenyx Rising – Switch – 19,98€

– 19,98€ Immortals Fenyx Rising – PS4 – 19,98€

– 19,98€ Immortals Fenyx Rising – PS5 – 19,98€

– 19,98€ Immortals Fenyx Rising – Xbox – 19,98€

Tutte le offerte sono riservate ai possessori di una tessera GameStop+ Level 3 che, al prezzo di 16,98€ all'anno, permette di accedere ai seguenti vantaggi:

Promozioni esclusive

Regalo di compleanno

Sconti speciali dai partner

Garanzia reso non piaciuto – 1 giorno

Conservazione prenotazione – 12 giorni

Sconti su giochi e accessori usati: 10%

Extravalutazione su giochi e accessori usati: 10%

Accesso anticipato a promozioni, vendite e prenotazioni di edizioni speciali

Per passare a Level 3 potete collegarvi a questo indirizzo oppure presso uno dei punti di vendita della catena. Il prezzo promozionale sarà visibile dopo aver effettuato l'accesso con un account Level 3.