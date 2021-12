GameStop: PS5, Xbox Series X Halo Edition e mini-frigo disponibili oggi

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 dicembre, sono attesi ben 3 drop sul sito GameStop, tornano disponibili PS5 Standard Edition, Xbox Series X Halo Edition e l'interessante mini-frigo.

Alle ore 16:00 partirà la consueta live sul canale Twitch della nota catela videoludica, al termine della diretta sarà aperta la vendita di 3 prodotti molto ambiti. Oltre al classico drop di PlayStation 5 Standard Edition, torneranno in vendita anche l'ammiraglia di casa Microsoft e lo strano frigo a forma di Series X. Per accedere alla pagina dedicata e tentare l'acquisto, è sufficiente fare click sul seguente link:

Si tratta di un'occasione unica per portarsi a casa 3 degli oggetti del desiderio più ambiti del 2021. Le scorte saranno – come al solito – piuttosto limitate, PS5 sarà disponibile soltanto in bundle con alcuni giochi AAA, mentre il drop di Series X vale soltanto per la bellissima Halo Edition, caratterizzata da un'interessante livrea dedicata ai 20 anni del noto franchise FPS.

Non abbiamo ancora informazioni sull'orario del drop, il momento preciso sarà annunciato nel corso della diretta delle 16:00. Le trasmissioni live di GameStop sono ormai diventati degli appuntamenti fissi per gli appassionati, si parla di argomenti interessanti in compagnia di ospiti illustri, oggi tocca al noto youtuber “Blink46”.