GameStop: offerte di San Valentino per questi amati giochi Switch

La nota catena videoludica GameStop ha presentato delle speciali Offerte di San Valentino dedicate esclusivamente a dei giochi Nintendo Switch. Le promozioni sono valide fino al prossimo 20 febbraio, quindi siete in tempo per fare un regalo alla vostra metà, specialmente se possiede la console ibrida giapponese. Le promozioni sono valide sia online, sia presso uno dei negozi della catena, previa disponibilità.

Giochi Nintendo Switch in offerta per San Valentino da GameStop: quali sono

Partiamo da Ring Fit Adventure, il popolarissimo fitness game che è praticamente impossibile non conoscere. In questo mondo di fantasia ricco di nemici da affrontare a colpi di squat, addominali e molto altro, dovremo giocare con lo speciale accessorio Ring-Con e la fascia per la gamba, che permettono di imitare i movimenti a schermo e tenersi così in forma in modo divertente.

Non poteva mancare ovviamente Mario Kart 8 Deluxe, che presto si prepara a ricevere ben 48 nuovi circuiti oltre ai…48 già presenti! Potete sfidare la vostra famiglia sullo schermo della TV, ma anche sulla stessa console grazie alla modalità portatile. Il Mario Kart più ricco di sempre: praticamente imperdibile.

In Mario Party Superstars, uno dei giochi da festa di riferimento, potete scegliere tra oltre 100 minigiochi tratti dalle serie più amate di Super Mario con un divertimento assicurato in modalità multiplayer.

Chiudiamo con un altro gioco che ha conquistato tutti: l'ultimo Animal Crossing è il titolo perfetto se volete fuggire dal tran tran della vita moderna e godervi una vita pacifica e rilassata su un'isola paradisiaca dove potrete dedicarvi all'attività che preferite, fare amicizia con i nuovi arrivati, godervi il passare delle stagioni e personalizzare la vostra casa e il paesaggio che la circonda.