GameStop, nuova promo sugli accessori: 20% di sconto se acquisti una console o un gioco

GameStop (da poco acquisita da GameLife) torna con una nuova promozione pensata per tutti i gamer: fino al 7 maggio, chi acquisterà una console o un videogioco – sia nuovo che usato – potrà usufruire di un 20% di sconto su una vasta gamma di accessori da gaming, ad eccezione dei prodotti ufficiali Sony, Nintendo e Microsoft. La promozione è disponibile sia online che in negozio: ecco tutti i dettagli!

Dalle console ai videogame, per ottenere lo sconto

Per accedere allo sconto sugli accessori, basterà acquistare una console o un gioco. Tra le offerte più interessanti spicca il Bundle PlayStation 5 Digital con Astro Bot a 399 euro, imperdibile GOTY 2024. Da non dimenticare nemmeno la Xbox Series S da 1TB, disponibile in Robot White o Carbon Black a 349,99 euro e la Nintendo Switch (nuovo modello) a 299,99 euro.

Non solo le console permettono di attivare lo sconto: anche i videogiochi, come Split Fiction, il nuovo progetto firmato Hazelight Studios, e The First Berserker: Khazan, entrambi lanciati recentemente sul mercato. O ancora: il classico Minecraft, Super Mario Party Jamboree (che per Nintendo Switch 2 otterrà un sostanzioso aggiornamento) e Hogwarts Legacy.

Cosa puoi acquistare scontato del 20%? Come anticipato, partecipano alla promozione diversi accessori da gaming: oltre ai classici come mouse, tastiere e cuffie, rientrano nell’offerta anche articoli come sedie da gaming, monitor, volanti e microfoni.

Tra i prodotti in evidenza segnaliamo il Controller Nacon Revolution 5 Pro, disponibile in versione nera o bianca a 229,98 euro. Non da meno il Volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition, a 139,98 euro e il controller BackBone One (nero) a 119,99 euro.

Insomma: se sei alla ricerca del giusto accessorio per migliorare la tua postazione, questa è la promozione da cogliere al volo. Hai tempo soltanto fino al 7 maggio, sia online (a questo link) che in negozio!