GameStop Calendario dell'Avvento (23 dicembre): PS Plus e FIFA 22 tra le offerte

GameStop ha pubblicato le nuove offerte relative a oggi, 23 dicembre 2021, per il Calendario dell'Avvento.

Spicca la presenza dell'abbonamento di 12 mesi al PlayStation Plus a soli 39,99 euro, accompagnato da titoli sportivi interessanti come FIFA 22 e F1 2021, proposti in promozione per tutte le piattaforme, per non parlare inoltre di GTA Trilogy e Battlefield 2042. Per scoprire tutte le offerte vi basta aprire il seguente link:

Sconti Calendario dell'Avvento GameStop 23 dicembre 2021 – Tutti i giochi in offerta!



Ecco la lista completa di tutti i prodotti in offerta per oggi dalla nota catena videoludica:

Abbonamento PlayStation Plus 12 mesi – 39,99€

FIFA 22 (PS4) – 37,98€

FIFA 22 (Switch) – 25,98€

FIFA 22 (PS5) – 44,98€

FIFA 22 (Xbox One) – 37,98€

FIFA 22 (Xbox Series X/S) – 44,98€

FIFA 22 (PC) – 39,99€

F1 2021 (PS4) – 34,98€

F1 2021 (Xbox One e Xbox Series X/S) – 34,98€

F1 2021 (PS5) – 34,98€

F1 2021 (PC) – 24,99€

GTA Trilogy The Definitive Edition (PS4) – 49,98€

GTA Trilogy The Definitive Edition (Xbox) – 49,98€

Battlefield 2042 (PS5) – 49,98€

Battlefield 2042 (PS4) – 37,98€

Battlefield 2042 (Xbox Series X/S) – 49,98€

Battlefield 2042 (Xbox One) – 37,98€

Battlefield 2042 (PC) – 34,98€

Oggi c'è anche un interessante set di accessori per il gaming:

Headset Turtle Beach – Force Recon 70P (Multipiattaforma) – 24,98€

Headset Turtle Beach – Recon 70 Camo (Multipiattaforma) – 24,98€

Headset Turtle Beach – Force Recon 70X (Multipiattaforma) – 24,98€

Cuffie Turtle Beach – Recon 70 (Multipiattaforma) – 24,98€

Headset Turtle Beach – Recon 70 Camo (Multipiattaforma) – 24,98€

Le promozioni indicate saranno valide fino a domani, quando verranno sostituite da altri sconti per quello che sarà l'ultimo giorno del Calendario dell'Avvento, la Vigilia di Natale.

Le offerte valgono per l'acquisto sia sul sito di GameStop che presso uno dei punti vendita della catena.