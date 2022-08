Games With Gold: ecco i giochi gratis per Xbox di settembre 2022

Microsoft ha presentato la lista dei giochi gratis per Xbox One e Xbox Series X e Series S inseriti all’interno dell’iniziativa Games with Gold per il mese di settembre 2022.

Ricordiamo che i titoli saranno disponibili gratuitamente per il riscatto per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate. I giochi potranno poi essere scaricati fino a quando verrà mantenuto attivo uno dei due abbonamenti.

Games with Gold settembre 2022: scopriamo i nuovi giochi gratis per Xbox

I giochi gratis per Xbox One e Xbox Series X/S di settembre 2022 con Games with Gold sono i seguenti:

Gods Will Fall – Disponibile dall’1 al 30 settembre

– Disponibile dall’1 al 30 settembre Double Kick Heroes – Disponibile dal 16 settembre al 15 ottobre

– Disponibile dal 16 settembre al 15 ottobre Thrillville – Disponibile dall’1 al 15 settembre

– Disponibile dall’1 al 15 settembre Portal 2 – Disponibile dal 16 al 30 settembre

Quattro giochi diversi per accontentare tutte le esigenze. Si comincia con Gods with Fall, un’affascinante action-RPG ambientato nella mitologia norrena in cui impersoneremo un gruppo di guerrieri celtici. Double Kick Heroes è un divertente titolo che combina sparatutto e giochi ritmici, in cui a suon di metal ci faremo strada attraverso autostrade post-apocalittiche combattendo pericolosissimi zombie.

Thrillville scatenerà invece la nostra fantasia dandoci l’occasione di costruire il parco dei divertimenti dei nostri sogni. Infine, non ha bisogno di presentazioni Portal 2: epico capolavoro dell’era Xbox 360. Un puzzle game in prima persona geniale e innovativo.

