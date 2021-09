Galaxy Z Flip 3 supererà il test di resistenza di JerryRigEverything?

Anche per Galaxy Z Flip 3, recente smartphone pieghevole presentato da Samsung, è arrivato il momento di sottoporsi al test di resistenza messo in atto dallo youtuber JerryRigEverything. Il fratello maggiore, vale a dire Samsung Galaxy Z Fold3, non mostrò particolari segni di cedimento e riuscì a superare dignitosamente l'ardua prova. Scopriamo se anche il piccolo della famiglia di rivelerà all'altezza.

Samsung Galaxy Z Flip 3 al cospetto di JerryRigEverything

Nonostante le atroci torture perpetrate da Zack Nelson, non possiamo esimerci dal riconoscere la soddisfacente solidità costruttiva del terminale. Per spazzare via ogni dubbio, condividiamo di seguito il video grazie al quale potrete osservare con i vostri occhi il comportamento dello Z Flip 3.

Partendo dal display esterno, possiamo notare come il pannello inizi a mostrare i primi segni di cedimento a partire dal livello 6 della scala Mohs. Soffermandoci invece sullo schermo pieghevole interno, è stato sufficiente raggiungere il livello 2 perché i graffi cominciassero a palesarsi sul rivestimento in plastica.

A diretto contatto con la fiamma dell'accendino, si sono resi necessari 25 secondi affinché il display esterno iniziasse a “bruciarsi”. 30 secondi invece effettuando il medesimo esperimento in corrispondenza del pannello pieghevole in plastica.

Il test di piegatura ha indubbiamente messo in risalto la forza di questo Samsung Galaxy Z Flip 3: il device non si è spezzato ed ha continuato a funzionare perfettamente. Riscontri positivi anche per quanto riguarda la cerniera che, dopo essere stata ricoperta di terriccio, non ha mostrato alcuna indecisione.