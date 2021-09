Galaxy Watch 4 Classic in versione extralusso: prezzo proibitivo

Samsung Galaxy Watch 4 Classic non è mai stato così costoso: comprensibile che l'esclusività si paghi a caro prezzo. Il modello brandizzato Thom Browne in edizione limitata alza nettamente l'asticella e si candida ufficialmente per essere uno dei migliori smartwatch attualmente in circolazione, sia per qualità costruttiva e sia per quanto concerne il profilo hardware.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne Edition: per ora soltanto negli Stati Uniti

A partire dal 29 settembre prossimo, questo lussuosissimo smartwatch potrà essere acquistato mediante l'e-store ufficiale di Samsung a… tenetevi forte… 799,99 dollari (al momento, solo negli USA). Il dispositivo si caratterizza per la presenza di una placcatura in rodio, oltre che ovviamente per i colori che da sempre contraddistinguono Thom Browne.

Per coloro che se lo stessero domandando: il rodio è un metallo di transizione raro, dall'aspetto bianco-argenteo e molto resistente (soprattutto alla corrosione). Come avrete facilmente intuito, non capita spesso di ritrovarlo a bordo dei moderni dispositivi tecnologici, normale quindi che un simile “dettaglio” contribuisca a far lievitare in modo esponenziale il prezzo di vendita.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, questa prestigiosa versione del Samsung Galaxy Watch 4 Classic porta con sé un display Super AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione pari a 396 x 396 pixel. A bordo, oltre al sistema operativo Wear OS, trova spazio il processore Exynos W920 supportato da 1,5 GB di memoria RAM e 16 GB di storage interno.

Connettività al completo grazie alla presenza di Bluetooth 5, WiFi 802.11 a/b/g/n, NFC e GPS. L'autonomia dello smartwatch viene poi garantita da una batteria con capacità di 247 mAh. Presenti ovviamente anche i vari sensori a cui Samsung ci ha abituati (tra cui il sensore per la frequenza cardiaca, geomagnetico, barometro, accelerometro, giroscopio e luminosità).