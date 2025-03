Galaxy S25 Ultra (1 TB): come ottenere 550€ di sconto e un A16 in regalo su Amazon

Il Samsung Galaxy S25 Ultra da 1 TB è protagonista di una nuova promo flash su Amazon. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 1.459 euro invece di 1.859 euro grazie alla nuova offerta in corso oggi. Scegliendo di pagare con una carta American Express, inoltre, è possibile ottenere 150 euro di sconto aggiuntivo andando così ad acquistare lo smartphone al prezzo di 1.309 euro con ben 550 euro di sconto rispetto al listino. In più, fino al 2 aprile, chi acquista S25 Ultra riceverà in regalo un Galaxy A16. L’acquisto può avvenire anche in 12 rate. Lo smartphone ha 3 anni di garanzia.

Samsung Galaxy S25 Ultra: un best buy tra i top di gamma

Il Samsung Galaxy S25 Ultra può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 12 GB di RAM e da una batteria da 5.000 mAh, con la possibilità di sfruttare la ricarica wireless. C’è spazio anche per un display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone ha quattro fotocamere posteriori e include il sistema operativo Android 15 con One UI e Galaxy AI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S25 Ultra al prezzo scontato di:

1.459 euro grazie allo sconto in corso

grazie allo sconto in corso 1.309 euro scegliendo di pagare con una carta American Express

L’acquisto può avvenire anche in 12 rate mensili e include un Galaxy A16 in regalo. Per acccedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.