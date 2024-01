Galaxy S24 costa troppo: 5 top di gamma che OGGI paghi molto meno

Samsung ha appena presentato i nuovi Samsung Galaxy S24. I nuovi smartphone sono disponibili in pre-ordine. Per il top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra, in questo momento, c’è un’offerta lancio di Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 1.499 euro per la variante 12+512 GB (proposta allo stesso prezzo della 12+256 GB).

Si tratta, in ogni caso, di una spesa significativa. Anche per il Galaxy S24, con prezzi da 929 euro, e per il Galaxy S24+, con prezzi da 1.189 euro, bisogna mettere in conto un esborso molto importante che potrebbe spingere più di un utente a rimandare l’acquisto.

Le alternative ai Galaxy S24 non mancano di certo: chi cerca un nuovo top di gamma oggi può valutare diverse opzioni molto interessanti che permettono di ridurre la spesa senza però rinunciare a uno smartphone davvero completo e veloce.

Ecco, quindi, 5 top di gamma (più un bonus) da considerare oggi in alternativa ai nuovi Galaxy S24.

Google Pixel 8 Pro: l’alternativa con AI

Partiamo dalla principale alternativa Android ai top di gamma Samsung: il Google Pixel 8 Pro. L’attuale flagship di Google è disponibile, in questo momento, al prezzo scontato di 949 euro (-150 euro rispetto al listino) grazie a una nuova offerta Amazon che consente anche l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali.

Il Google Pixel 8 Pro ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Google Tensor G3, potenziato dall’IA e affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è anche una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 14.

iPhone 15 Pro Max: il top di gamma di Apple è in offerta

I nuovi Samsung Galaxy S24 rappresentano un nuovo passo dell’eterna sfida tra Samsung e Apple: la principale alternativa al più costoso Galaxy S24 Ultra, quindi, non può che essere iPhone 15 Pro Max, attualmente disponibile al prezzo scontato di 1.369 euro su Amazon, nella variante da 256 GB, acquistabile anche in 5 rate.

Lo smartphone di Apple è dotato di un display da 6,7 pollici con pannello OLED e Dynamic Island oltre che del potente SoC Apple A17 Pro. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel oltre al sistema operativo iOS. Da notare che da tenere in considerazione c’è anche iPhone 15 Pro, ora proposto al prezzo scontato di 1.099 euro per la versione da 128 GB.

ASUS ROG Phone 8: ideale per il gaming

Tra le alternative ai nuovi Galaxy S24 c’è anche un’altra recente novità del mercato smartphone: ASUS ROG Phone 8, uno dei primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 3 (lo stesso chip di S24 Ultra) ad arrivare in Italia. Lo smartphone è disponibile in preordine su Amazon a 1.099 euro. Tra le specifiche troviamo anche 12 GB di RAM, 256 GB di storage e un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 165 Hz.

REDMAGIC 9 Pro: Snapdragon 8 Gen 3 e un super prezzo

Costa la metà del Galaxy S24 Ultra ma ha lo stesso SoC e offre prestazioni davvero incredibili. Si tratta del REDMAGIC 9 Pro, una delle novità più interessanti delle prime settimane del 2024 per il mercato smartphone, acquistabile su Amazon a 749 euro.

Il top di gamma REDMAGIC, dotato di Android 14, ha il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e un display AMOLED da 6,8 pollici. Ci sono anche 12 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da ben 6.500 mAh che garantisce un’autonomia da record.

OnePlus 11: prezzo ridotto e tanta potenza

Un altro ottimo smartphone da considerare in alternativa ai Galaxy S24 è il OnePlus 11 con Snapdragon 8 Gen 2. Il top di gamma di OnePlus è disponibile al prezzo scontato di 747 euro su Amazon per la variante 8+128 GB mentre la versione 16+256 GB costa 879 euro. Lo smartphone di OnePlus mette a disposizione ottime prestazioni con una spesa di diverse centinaia di euro inferiore a quanto richiesto per l’acquisto dei top di gamma Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra: la generazione precedente regge il confronto

In alternativa ai Galaxy S24 c’è anche il Samsung Galaxy S23 Ultra. Il top di gamma della casa coreana del 2023 regge ancora benissimo il confronto, grazie alla potenza dello Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy e ad un prezzo decisamente più accessibile. In questo momento, il Galaxy S23 Ultra 8/256 GB è disponibile al prezzo scontato di 999 euro su Amazon. C’è poi la versione con 12 GB di RAM e 1 TB di storage che viene proposta al prezzo scontato di 1.299 euro (-600 euro). Per entrambi i modelli è possibile l’acquisto in 5 rate.

