Galaxy S22 Ultra potrebbe avere un design ispirato agli smartphone LG

Samsung Galaxy S22 Ultra, contrariamente alle informazioni trapelate fino a questo momento, potrebbe adottare un design a “goccia di pioggia” per quanto riguarda il modulo della fotocamera posteriore. Soluzione estetica che trarrebbe libera ispirazione dai progetti di LG Mobile (alcuni dei quali, purtroppo, mai realizzati).

Samsung prenderà spunto dalle idee di LG per il suo Galaxy S22 Ultra?

Sebbene LG abbia smesso di produrre smartphone, meriterebbe comunque dei riconoscimenti per aver introdotto innovazioni come la fotocamera ultrawide, il touchscreen capacitivo ed il processore multicore (tante per citarne alcune). Il design a goccia di pioggia andrebbe certamente ad ammorbidire il fastidioso ingombro delle più classiche “isole” della fotocamera.

Entrando ora nello specifico della questione, l'ultimo tweet pubblicato dal leaker Ice Universe lascia presagire un lavoro in tal senso da parte di Samsung per il suo Galaxy S22 Ultra:

Nell'immagine possiamo osservare quella che, in linea teorica, sarebbe la back cover del top di gamma che verrà ufficializzato dalla multinazionale sudcoreana. Galaxy S22 Ultra non sarebbe comunque il primo smartphone Samsung a sfoggiare un simile design: anche su Galaxy A32, rilasciato a febbraio, ritroviamo un modulo della fotocamera in stile “Raindrop”.

Tuttavia, a differenza di quest'ultimo modello, le fotocamere posteriori di Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbero essere un filo più sporgenti, considerando i sensori con risoluzione più elevata e l'implementazione di due teleobiettivi.