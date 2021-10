Galaxy S22: Samsung sceglierà un processore Exynos o Snapdragon?

Qualche mese ancora ci separa dalla presentazione della nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S22, la cui uscita è prevista ad inizio del prossimo anno. Nel frattempo, ipotizzandone la possibile scheda tecnica, ci si interroga in merito ai processori che verranno implementati sugli attesi dispositivi dall'azienda sudcoreana.

Samsung Galaxy S22: ci sarà l'Exynos 2200?

Della questione si è molto parlato negli ultimi giorni. Il tweet di Max Weinbach, giornalista di Androidpolice, menziona espressamente i chip verso cui dovrebbero orientarsi le scelte del produttore:

La prima alternativa tirata in ballo corrisponde al processore Exynos 2200, sviluppato dopo anni di intensa collaborazione e sviluppo con AMD. Sulla base degli ultimi benchmark, dovrebbe garantire performance di altissimo livello soprattutto in merito al profilo grafico.

Non va però dimenticata la crisi dei semiconduttori che, da circa un anno a questa parte, incide negativamente sulle finanze e sulle disponibilità delle aziende. Difficile quindi credere che il nuovo chip proprietario di Samsung venga implementato su tutte le versioni dell'S22.

Un dettaglio che certamente potrebbe fare la differenza sul mercato ma che il colosso di Seul, in virtù di simili impedimenti, potrebbe riservare esclusivamente al Samsung Galaxy S22 Ultra, prediligendo invece il processore Qualcomm Snapdragon 898 per i modelli S22 ed S22 Plus.