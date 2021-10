Galaxy S22: pannelli anteriori e posteriori piatti su alcuni modelli?

Avrete certamente notato come, negli ultimi tempi, le indiscrezioni riguardanti la nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S22 siano notevolmente aumentate. Ormai conosciamo quasi tutto delle possibili caratteristiche tecniche relative ai tre terminali, ma gli ultimi rumor suggeriscono una singolare scelta costruttiva che dovrebbe riguardare le unità S22 ed S22 Plus.

Samsung Galaxy S22 ed S22 Plus si ispireranno al design di Apple iPhone 13?

L'onnipresente leaker Ice universe, tramite il suo profilo ufficiale su Twitter, lascia presagire una certa somiglianza tra i due sopracitati dispositivi rispetto ai recenti iPhone 13 di Apple:

Tale richiamo sarebbe giustificato dalla presenza di pannelli piatti a bordo di Samsung Galaxy S22 ed S22 Plus, sia per quanto riguarda la zona frontale e sia in relazione al corpo posteriore.

Ecco quindi spiegate le similitudini rispetto agli ultimi melafonini del colosso di Cupertino, eccezion fatta per la tipologia di notch rilevabile nella parte superiore del display (certamente più marcato in iPhone 13).

Una teoria interessante, che però si pone in netto contrasto con le anticipazioni trapelate nei giorni scorsi, secondo le quali un display con bordi arrotondati e cornici ultrasottili dovrebbe essere presente su tutte e tre le unità di Samsung Galaxy S22.