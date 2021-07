Gli organizzatori del Mobile World Congress sono soliti assegnare annualmente dei premi per celebrare le migliori soluzioni e prodotti nel mondo del settore mobile. Quest'anno, il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è stato nominato vincitore nella categoria Best Smartphone. Inoltre, gli esperti sono giunti alla conclusione che Samsung ha realizzato un capolavoro.

Samsung Galaxy S21 Ultra: un campione con qualche compromesso

I punti di forza del Galaxy S21 Ultra sono le prestazioni elevate, la fotocamera di livello professionale, il display superlativo e l'aspetto elegante. È stato anche il primo device della line-up Galaxy S ad offrire il supporto per lo stilo capacitivo S Pen. Tra i migliori smartphone del 2021 ci sono anche altri campioni come lo Xiaomi Mi 11 Ultra, il Samsung Galaxy S20 FE, il OnePlus 9 Pro e l'iPhone 12 Pro Max.

In generale, la serie Galaxy S21 ha introdotto diverse migliorie rispetto alla versione 2020 ma senza uno stravolgimento generale. Tuttavia, la variante Ultra ha comunque ricevuto una serie di caratteristiche interessanti. Oltre al già citato supporto per la penna elettronica, offre una fotocamera con zoom ottico da record e supporto al Wi-Fi 6e.

Lo smartphone è “imballato” con tecnologie aggiornate, ma ha delle carenze, come l'assenza di uno slot per schede di memoria e di un jack per cuffie da 3,5 mm; non di meno, è presente il controverso Exynos 2100 in un certo numero di regioni.

Specifiche tecniche

Display AMOLED dinamico Quad HD+ Infinity-O-Edge da 6,8 pollici (3200 x 1440 pixel), 515 PPI, frequenza di aggiornamento adattiva 120Hz (10~120Hz), luminosità fino a 1500 nit, protezione Gorilla Glass Victus;

Octa-Core Qualcomm Snapdragon 888 5nm Mobile Platform / Processore Octa-Core Samsung Exynos 2100;

RAM LPDDR5 da 12 GB/16 GB con spazio di archiviazione da 128 GB/256 GB/512 GB;

Android 11 con un'interfaccia utente One UI 3.1;

Fotocamera posteriore da 108 MP con sensore ISOCELL HM3, flash LED, OIS, apertura f/1.8, sensore ultragrandangolare da 12 MP a 120° con apertura f/2.2, teleobiettivo da 10 MP per zoom 3x, OIS, obiettivo periscopio da 10 MP per zoom 10x, zoom spaziale 100x, Sensore di messa a fuoco automatica laser, 4K 60 fps, 8K 30 fps;

Fotocamera frontale da 40 MP con apertura f/2.2;

Resistente all'acqua (IP68);

Dimensioni: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm;

Peso: 228 g;

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC, MST;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 25 W, ricarica wireless Qi da 15 W.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra era disponibile dal 29 gennaio in diversi paesi ai prezzi sopra indicati, tuttavia Samsung non ha mai indicato il numero di vendite per questo particolare modello.

