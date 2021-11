Galaxy S21 FE si mostra in un particolare video hands-on

Fino a questo momento abbiamo visto trapelare il pannello posteriore del Samsung Galaxy S21 FE in tutti e quattro i colori. Sembra inoltre che alcuni rivenditori stiano già garantendo una completa fornitura di quest'ultimo componente. Il canale YouTube di Concept Creator ha colto la palla al balzo per realizzare una sorta di video hands-on del dispositivo. Com'è ovvio che sia, il filmato non mostra lo smartphone ma solo la sua back cover. Tuttavia, questo ci dà qualche segnale in merito alle dimensioni.

Uno sguardo (incompleto) all'atteso Samsung Galaxy S21 FE

Di seguito condividiamo il video a cui abbiamo fatto richiamo inizialmente, così da permettervi di osservare con i vostri occhi “l'ufficioso” impatto estetico del Galaxy S21 FE:

Il pannello posteriore del terminale si adatta piuttosto bene al telaio del Galaxy S10 Plus. Ciò dovrebbe significare che il prossimo dispositivo Fan Edition (FE) avrà dimensioni in qualche modo simili all'ammiraglia della gamma Galaxy S 2019.

Lo stesso si suppone per quanto riguarda la grandezza dello schermo: Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe infatti avere a bordo un pannello con diagonale da 6,5 ​​pollici, di pochissimo superiore rispetto ai 6,4 pollici del sopracitato S10 Plus.