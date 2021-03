Samsung Galaxy S20 FE 5G ottiene le funzionalità della fotocamera del Galaxy S21 grazie ad un nuovo aggiornamento appena rilasciato dalla compagnia. L’OEM sudcoreano ha lanciato gli smartphone Galaxy S21 nel gennaio 2021. Durante l’evento, la società ha parlato delle nuove features legate al comparto fotografico del dispositivo ma per il momento sembravano essere limitate ai soli device della famiglia S21. Ora, dopo le serie Galaxy S20 e Note 20, la società ha deciso di portar queste novità anche all’ammiraglia più apprezzata dello scorso anno.

Samsung Galaxy S20 Fe: cosa cambia con il nuovo update?

Un nuovo aggiornamento con la versione del firmware G781BXXU2CUC6 è disponibile per gli utenti possessori di Galaxy S20 FE 5G. Per quanto riguarda le funzionalità, il dispositivo ha appena ottenuto le seguenti funzionalità della fotocamera dal Galaxy S21:

Nuovi effetti in modalità Ritratto;

Possibilità di utilizzare la fotocamera Ultrawide in modalità “Pro”.

Detto questo, l’aggiornamento non ha introdotto altre caratteristiche degne di nota come la “Filmmaker Point” che vi consente di visualizzare in anteprima il vostro video durante le riprese tramite le fotocamere anteriori / posteriori. A parte questo, la Night Mode non ha chicche extra come i ritratti in condizioni di scarsa illuminazione, le impostazioni di esposizione più elevate e via dicendo.

Vale la pena notare che anche l’aggiornamento per le serie Galaxy S20 e Galaxy Note20 arrivato la scorsa settimana con le rispettive versioni firmware G98xxXXU7DUC7 e N98xxXXU1DUC8 non ha ottenuto il Director’s View.

Ad ogni modo, la nuova versione del firmware è ora disponibile in diversi Paesi europei come Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, regione baltica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e la regione nordica.

Se volete visualizzarlo in anteprima, potete provarlo semplicemente accedendo alle Impostazioni del vostro device, cliccando su “Aggiornamento software” e pigiando su “Scarica e installa”.