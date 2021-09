Galaxy Note 22: Samsung ci ha ripensato, forse

Secondo quanto emerso in un rumor di alcune ore fa, Samsung potrebbe introdurre il ​​prossimo anno la serie Galaxy Note 22.

Galaxy Note 22: primi rumor

Samsung ha in programma di lanciare molti prodotti e il prossimo grande annuncio avrà come protagonista il Galaxy S21 FE. Nel primo trimestre del 2022 e molto probabilmente a gennaio, il colosso tecnologico sudcoreano dovrebbe invece presentare la serie Galaxy S22, formata da un terzetto composto dall'S22 standard, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Inoltre, prima che questi tre smartphone di punta vengano presentati, il colosso sudcoreano dovrebbe annunciare anche dei telefoni di fascia media.

Tuttavia, con il Galaxy S22 Ultra che dovrebbe arrivare con il supporto per la stilo come il suo predecessore, in molti si chiedono se la gamma Galaxy Note verrà rilasciata. Mentre alcuni rumor raccontano che la prossima generazione del suddetto device è in lavorazione, altre indiscrezioni dicono il marchio non è stato rinnovato per il 2022. Ricordiamo che il Galaxy Note 21 è stato cancellato a causa della carenza di chip, per essere sostituito dal Galaxy Z Fold 3 e dal Galaxy Z Flip 3.

Tuttavia, il noto leaker Ice Universe ha un'immagine con la struttura centrale del presunto Galaxy Note 22: come si evince, il misterioso telefono presenta quattro lati, di cui uno leggermente più stretto.

In molti ritengono che Samsung si stia preparando per mettere a punto il display del presunto phabet; a questo punto, non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni per capire se il Galaxy Note arriverà l'anno prossimo.