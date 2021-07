Samsung Galaxy M51 riceve, proprio in queste ore, il supporto per l'audio a 360 con le Galaxy Buds Pro. Di fatto, se ricordate, l'azienda sudcorana ha svelato queste cuffie in occasione del lancio della serie S21 a gennaio scorso.

Samsung Galaxy M51 con la nuova funzionalità: cosa cambia?

La funzionalità 360 Audio viene alimentata dalla tecnologia Dolby Head Tracking è uno dei punti salienti di questo prodotto. Tuttavia, la feature non è supportata su tutti i dispositivi. La società ha implementato la compatibilità con alcuni dei suoi vecchi telefoni. L'ultimo smartphone ad aggiungere il supporto per questa funzione è il Galaxy M51.

Questo prodotto è stato accreditato come uno dei migliori smartphone economici lanciati da Samsung nel 2020. Il dispositivo ha debuttato con la skin One UI Core 2.1 basata su Android 10. Ora, il terminale di fascia media è stato aggiornato a One UI Core 3.1 che si basa su Android 11 all'inizio di quest'anno.

A distanza di pochi mesi, il telefono sta ricevendo un altro importante aggiornamento di sistema. Secondo SamMobile, l'ultimo update per il Galaxy M51 aggiunge il supporto per 360 Audio tramite le Galaxy Buds Pro.

Oltre a portare la compatibilità per una delle caratteristiche principali degli auricolari TWS di punta dell'OEM sudcoreano, il nuovo update introduce le patch di sicurezza a giugno 2021.

Detto questo, come qualsiasi altro aggiornamento software OTA, anche questo viene seminato in batch mediante lato server. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo prima che questo raggiunga ogni unità. Ad ogni modo, gli utenti del telefono possono andare su Impostazioni, possono cliccare su Aggiornamento software, pigiare su Scarica e installa per verificare se il loro dispositivo ha ricevuto l'aggiornamento.

