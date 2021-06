Nei tempi previsti, Samsung ha annunciato il suo Galaxy M32 in India. Il dispositivo contempla, tra l'altro, una grande batteria da 6.000 mAh e un display AMOLED da 6,4 pollici.

Galaxy M32: tutti i dettagli

Il colosso sudcoreano ha finalmente presentato il suo nuovo smartphone Galaxy M32, un terminale di fascia media dalle caratteristiche e prezzo interessanti. Il dispositivo conta su un pannello da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz e nasconde sotto il cofano il chipset Mediatek Helio G80, abbinato a opzioni da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione (espandibile). Sul fronte software, l'M32 è sostenuto da Android 11 con OneUI 3.1, mentre la batteria è da 6.000 mAh con supporto per la ricarica da 25 W (sebbene nella confezione sia presente solo una cella da 15 W).

La parte anteriore ospita un notch a goccia per la selfie cam da 20 MP, lo schermo ha una risoluzione FHD+ e può produrre fino a 800 nit di luminosità. Il lato destro accoglie, invece, il pulsante di accensione che funge anche da scanner per le impronte digitali.

Sul retro del Galaxy M32 troviamo una fotocamera principale da 64 MP, insieme ad uno snapper ultrawide da 8 MP e due sensore da 2 MP per scatti macro e boken. Il telefono – che vanta anche un jack per cuffie e connettività Bluetooth 5.0 – è disponibile nei colori nero e blu. Infine, per quanto riguarda i prezzi, la variante da 4/64 GB costa circa 170 euro, mentre la versione da 6/128 GB ha un prezzo di 190 euro circa. Le prime vendite dovrebbero iniziare il 28 giugno esclusivamente tramite Amazon (ricordiamo che oggi è il Prime Day).

