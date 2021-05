Samsung Galaxy Buds Pro è ora disponibile in una LANEIGE Neo Cushion Edition; questa iterazione è pensata per le fashion addicted. Di fatto, è un prodotto molto esclusivo realizzato in collaborazione con un brand di cosmetici.

Samsung Galaxy Buds Pro LANEIGE Neo Custom Edition: cos’è?

L’OEM sudcoreano ha appena presentato una nuova versione dei suoi veri auricolari wireless, i Galaxy Buds Pro. Queste cuffie sono ora disponibili in una variante speciale denominata “LANEIGE Neo Cushion Edition” e arriva solo un mese dopo che la società ha lanciato le Galaxy Buds Pro Adidas Originals Special Pack.

Il gigante della tecnologia sta collaborando con un marchio di cosmetici, anch’esso della Corea del Sud, per lanciare una variante personalizzata delle Galaxy Buds Pro. Questa nuova versione arriva in una variante colorata Phantom Violet degli auricolari wireless insieme al correttore LANEIGE Neo Cushion di colore simile. La società sta apparentemente prendendo di mira le donne della generazione MZ in Corea del Sud con questa nuova variante del Galaxy Buds Pro. Sarà disponibile nella regione il 12 maggio 2021 in quantità limitate.

Il nuovo Galaxy Buds Pro LANEIGE Neo Cushion Edition ha un prezzo di 199.000 KRW (circa 177 dollari USA) e sarà disponibile per i preordini dal sito web di shopping online di Naver a partire dall’11 maggio 2021. Questi nuovi auricolari wireless in edizione limitata saranno disponibili anche per l’acquisto dal negozio online ufficiale di Samsung, Powder Room e dal negozio online Amorepacific. Parlando del dispositivo stesso, gli auricolari sono dotati di Bluetooth 5.0, E intelligente, un suono a 360 gradi, ricarica rapida e supporto per la ricarica wireless.

I funzionari di Samsung Electronics hanno aggiunto in merito:

Abbiamo pianificato una collaborazione unica con i marchi di bellezza in modo che la generazione MZ che si esprime attivamente possa rivelare pienamente la propria individualità insieme al colore “Phantom Violet”. Continueremo a presentare prodotti in grado di soddisfare i diversi gusti dei consumatori con i colori e i design unici di Galaxy.

