Samsung ha appena presentato le nuove edizioni dei Galaxy Book e Book Pro Business; vediamo insieme come sono fatte e quali sono le loro caratteristiche tecniche.

Samsung Galaxy Book: cosa sappiamo sui nuovi PC?

L'OEM sudcoreano è un'azienda conosciuta principalmente per i suoi smartphone, ma vanta una buona reputazione anche nel settore dei computer laptop portatili. I suoi ultimi PC rilasciati per i mercati internazionali si chiamano Galaxy Book e Galaxy Book Pro.

Ora, la società ha annunciato la Business Edition di entrambi questi nuovi laptop. Proprio come il Microsoft Surface for Business, i nuovi Galaxy Book Business Edition e Galaxy Book Pro Business Edition sono simili ai modelli originali ma eseguono la versione Pro del sistema operativo Windows 10… o Windows 11, non appena arriverà.

L'inclusione di Windows 10 Pro (o Windows 11 Pro) significa che i terminali hanno una migliore sicurezza e più funzionalità relative alla gestione del prodotto in questione. Non di meno, i dispositivi sono alimentati dai processori Intel di 11a generazione e sono certificati Intel Eco.

Per coloro che non lo sapessero, Galaxy Book e Galaxy Book Pro sono disponibili con due dimensioni dello schermo: 13,3 pollici e 15 pollici. Entrambi sono dotati di una risoluzione del pannello Full HD con un rapporto di aspetto 16:9. Tuttavia, i portatili presentano un'unità Super AMOLED che offre colori luminosi e vividi sullo schermo.

Per quanto riguarda i prezzi, il Samsung Galaxy Book ha un prezzo al pubblico di 899 dollari per il modello da 15,6 pollici con il processore Intel Core i5 e 16 GB di RAM.

D'altra parte, il modello Pro con schermo da 13,3 pollici parte da 1.099 dollari; l'iterazione da 15,6″ invece, ha un costo iniziale di 1199$. Quest'ultimo è disponibile in due varianti: Core i5 / 8 GB / 512 GB e Core i7 / 16 GB / 256 GB. Questi nuovi laptop Business Edition sono ora disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale dell'azienda.

Nelle notizie correlate, dopo aver spinto per gli smartphone pieghevoli, Samsung sta ora lavorando al lancio di un laptop pieghevole che probabilmente si chiamerà Samsung Galaxy Book Fold 17. Il dispositivo è stato presentato come concept al SID 2021. Ora si dice che sia in fase di sviluppo e dovrebbe essere annunciato a breve.

