Samsung sta rilasciando l’ultima versione di Android per i suoi Galaxy M01 , Galaxy A41 e Galaxy Tab A7: ecco tutti i dettagli.

Galaxy Tab A7 con Android 11

Il colosso sudcoreano sta iniziando ad implementare i altri tre dei suoi dispositivi mobili l’atteso Android 11, l’ultima versione del sistema operativo di Google. Entrando nei dettagli, la build per il Galaxy M01 porta il numero di versione M015GXXU3BUD9 e richiede un download di circa 1,4 GB. Insieme all’OS arriva anche la patch di sicurezza di aprile 2021 e One UI 3.1 Core, una versione più leggera di One UI.

Android 11 per il Galaxy A41, d’altro canto, porta One UI 3.1 sullo smartphone, oltre ad includere la patch di aprile 202.1 L’aggiornamento – che è attualmente in fase di rilascio in Russia, ma presto dovrebbe estendersi ad altri paesi – è identificato con il nome A415FXXU1CUD4.

Anche il Galaxy Tab A7 ottiene la One UI 3.1 con l’aggiornamento ad Android 11, ma viene equipaggiato della vecchia patch di sicurezza di marzo. La build, che ha il numero di versione T505XXU3BUD7, è disponibile per la variante LTE con codice SM-T505 in tutta Europa

Android 11 è in fase di distribuzione via etere e, se non l’hai ancora ricevuto, puoi verificare manualmente andando in Impostazioni > Aggiornamento software del tuo dispositivo.

Vale la pena ricordare che il Galaxy A41 offre un display Infinity-U Super AMOLED da 6.1 pollici, a bordo presenta un processore è un Octa Core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB (espandibile fino a 512 GB attraverso MicroSD) e vanta una tripla fotocamera con lente principale da 48 MP.

