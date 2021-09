Samsung potrebbe dotare i suoi prossimi smartphone della serie Galaxy A di una fotocamera con funzionalità di alto livello.

Gli smartphone di fascia media del colosso sudcoreano potrebbero ottenere un gradito aumento delle prestazioni della fotocamera, a partire dal 2022. Secondo un rumor, infatti, il prossimo anno Samsung doterà della stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) tutta la sua serie di telefoni Galaxy A.

Ad essere coinvolti in questi miglioramenti saranno i follow-up del 2022 di Galaxy A42, Galaxy A32 e Galaxy A22 5G: ciò porterebbe le loro fotocamere in linea con il Galaxy A52 – terminale di più alto livello -, con il top di gamma Galaxy A72 e i con i rivali di altre aziende (come OnePlus Nord 2).

L'OIS è una funzionalità spesso presente negli smartphone più costosi e fornisce una certa protezione fisica al sensore – contro urti e oscillazioni – durante l'acquisizione di immagini. La stabilizzazione ottica dell'immagine è anche importante per gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione, dove piccoli movimenti e lunghe esposizioni possono provocare foto fangose e venate. Con l'OIS, in buona sostanza, la serie Galaxy A dovrebbe avere un'ottica molto interessante; tuttavia, per i telefoni economici, la funzione potrebbe far lievitare i prezzi.

Quindi, quando arriverà e quale sarà il primo modello di Galaxy A con OIS? Dato che il Galaxy A42 5G ha debuttato verso la fine del 2020, il suo successore ha le più alte possibilità di essere il primo terminale della gamma ad arrivare sul mercato con la stabilizzazione ottica dell'immagine.

